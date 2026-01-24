經典賽／「跆拳甜心」羅嘉翎探班中華隊 陳傑憲妙回：感謝坐著拍

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「跆拳道甜心」羅嘉翎(左)、陳傑憲(右)。截圖自羅嘉翎Threads
「跆拳道甜心」羅嘉翎(左)、陳傑憲(右)。截圖自羅嘉翎Threads

東京奧運摘下銅牌的「跆拳道甜心」羅嘉翎，日前探班世界棒球經典賽中華隊集訓，與許多國手合影留念，竟釣出「台灣隊長」陳傑憲留言：「感謝體諒坐著拍。」

羅嘉翎日前造訪中華隊集訓，與棒球國手陳傑憲、江坤宇、戴培峰、吳念庭、曾峻岳、鄭宗哲、張奕、教練林岳平、中華職棒會長蔡其昌及拳擊奧運金牌林郁婷合影。

羅嘉翎發文詢問：「我這樣也算追星成功了嗎？不知道能不能被會長海巡到。」沒想到不只會長蔡其昌留言回覆：「跆拳道有需要我服務的地方嗎？」還釣出前總統蔡英文提問：「你們都是明星，這樣算是誰追誰？」

陳傑憲更是留言表示，「感謝體諒坐著拍。」原因網友全笑翻，因為羅嘉翎身高183公分，比173公分的陳傑憲高出10公分。

