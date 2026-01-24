經典賽／剩不到2周要交名單 委內瑞拉只敲定6成選手

世界棒球經典賽各隊預計將在2月5日提交選手名單，委內瑞拉遭遇困境，委內瑞拉棒協會長萊昂（Aracelis León）表示，目前國家隊名單只完成約6成，最大的阻礙來自美國職棒大聯盟球團的批准程序以及保險公司的審核作業。

萊昂表示，每屆經典賽的狀況都不太一樣，這次的組軍過程確實遭遇一些困難，目前進度有些落後，「有些選手是因復健無法參加，有些人正在等待合約，更嚴苛的考驗是保險問題，因為保險公司會分析每個選手的狀況，包括年紀、守位、近兩年的傷病史等等，全面評估後才會決定是否核准。」

委內瑞拉目前還在等待答覆的選手有不少主力戰將，像是阿拉斯（Luis Arráez）目前仍是自由球員，但已表態願意參賽，以及蘇亞雷茲（Eugenio Suárez）表達將以簽約優先，但仍希望參加經典賽。委內瑞拉棒協表示，儘管兩人目前的處境比較特別，但對於投入國家隊的意願並未改變。

儘管選手名單還在「難產」，委內瑞拉備戰時程已經敲定，預計將在3月1日展開集訓，美國時間6日在邁阿密球場正式展開D組賽事。