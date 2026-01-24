快訊

小琉球45歲女教練自由潛水失蹤！今持續搜尋中

與殉職詹能傑同進火場！義消盧彥宏肺部不適送醫「高壓氧治療」

霍諾德攀台北101延至明天 信義區大雨原因曝…專家分析最佳時間點

經典賽／剩不到2周要交名單 委內瑞拉只敲定6成選手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

世界棒球經典賽各隊預計將在2月5日提交選手名單，委內瑞拉遭遇困境，委內瑞拉棒協會長萊昂（Aracelis León）表示，目前國家隊名單只完成約6成，最大的阻礙來自美國職棒大聯盟球團的批准程序以及保險公司的審核作業。

萊昂表示，每屆經典賽的狀況都不太一樣，這次的組軍過程確實遭遇一些困難，目前進度有些落後，「有些選手是因復健無法參加，有些人正在等待合約，更嚴苛的考驗是保險問題，因為保險公司會分析每個選手的狀況，包括年紀、守位、近兩年的傷病史等等，全面評估後才會決定是否核准。」

委內瑞拉目前還在等待答覆的選手有不少主力戰將，像是阿拉斯（Luis Arráez）目前仍是自由球員，但已表態願意參賽，以及蘇亞雷茲（Eugenio Suárez）表達將以簽約優先，但仍希望參加經典賽。委內瑞拉棒協表示，儘管兩人目前的處境比較特別，但對於投入國家隊的意願並未改變。

儘管選手名單還在「難產」，委內瑞拉備戰時程已經敲定，預計將在3月1日展開集訓，美國時間6日在邁阿密球場正式展開D組賽事。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／待業中仍決心出戰 菅野智之想重燃內心的那把火

衛報：馬杜洛被捕前 委內瑞拉現任臨時總統已承諾與美合作

美擬複製委內瑞拉模式 年底前找內應推翻古巴政權

經典賽／3年前叛逃加入藍鳥 古巴「Y-Rod」將重返古巴隊

相關新聞

經典賽／待業中仍決心出戰 菅野智之想重燃內心的那把火

36歲老將菅野智之在尚未找到新東家的情況下，仍決定為日本隊出戰世界棒球經典賽，是因內心有強烈渴望，菅野說：「我想這大概是...

經典賽／剩不到2周要交名單 委內瑞拉只敲定6成選手

世界棒球經典賽各隊預計將在2月5日提交選手名單，委內瑞拉遭遇困境，委內瑞拉棒協會長萊昂（Aracelis León）表示...

經典賽／3年前叛逃加入藍鳥 古巴「Y-Rod」將重返古巴隊

藍鳥隊28歲古巴右投「Y-Rod」羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）3年前叛逃，如今有消息指出，他將重返古巴國家隊，征戰2026世界棒球經典賽。 古巴上屆與中華隊同組，最終闖進4強輸

經典賽／陳傑憲接受日媒專訪 回顧12強奪冠路程及賽季艱難

「台灣隊長」陳傑憲正在備戰今年世界棒球經典賽（WBC），近期接受日本媒體訪問，他回顧12強奪冠後的心路歷程以及賽季艱難，...

經典賽／笑死！張政禹被猴子偷東西 郭天信：是你們族群內鬥

入選經典賽中華隊陪訓名單，也是12強賽封王成員之一的味全龍隊張政禹，於今天在個人社群Threads上傳一段有趣的影片，是在高雄壽山動物園被猴子走孩子奶粉，讓他無奈說，「下次可以等我泡好再拿走嗎？不然粉

經典賽／曾豪駒自費招待160位小朋友 開心觀賞《冠軍之路》

中華隊總教練曾豪駒前年領軍奪下世界12強棒球賽冠軍，目前全力備戰3月開打的世界棒球經典賽，他仍惦記新竹縣基層少棒孩子們的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。