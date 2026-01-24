經典賽／待業中仍決心出戰 菅野智之想重燃內心的那把火

36歲老將菅野智之在尚未找到新東家的情況下，仍決定為日本隊出戰世界棒球經典賽，是因內心有強烈渴望，菅野說：「我想這大概是最後一次機會了，所以我想再次點燃那把內心的火焰。」

日本隊監督井端弘和在16日公布第二波11人名單，其中就包括菅野智之，井端當時表示，雖然他的所屬球隊尚未確定，但他本人有很高的意願，自己也希望他能來，雙方想法一致，也肯定他過去一年在美國繳出不俗成績。

菅野在昨天晚上播出的朝日電視台「報道ステーション」節目中還原做出決定的關鍵想法，他說：「很多人想看到我參賽，我也覺得這可能是最後一次機會，所以我想要再次點燃內心的火焰，無論是為了我自己，或是為了日本球迷，現在都是抱著全力奮戰的心情。」他也表示，日本隊是一支以「非拿到冠軍不可」為目標的球隊，希望自己能有不辜負球隊的表現。

菅野智之曾在2017年出戰經典賽，在準決賽面對美國隊先發6局僅失1分，回憶那場比賽，他也說：「那是改變我人生的一場比賽，站上道奇球場投球，是讓我立志挑戰大聯盟的契機。」