經典賽／3年前叛逃加入藍鳥 古巴「Y-Rod」將重返古巴隊

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥隊28歲古巴右投「Y-Rod」羅德里奎茲。 路透
藍鳥隊28歲古巴右投「Y-Rod」羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）3年前叛逃，如今有消息指出，他將重返古巴國家隊，征戰2026世界棒球經典賽

古巴上屆與中華隊同組，最終闖進4強輸給美國隊。本屆與成哥倫比亞、波多黎各、加拿大以及巴拿馬同屬A組。

大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）發文指出，經藍鳥允許，羅德里奎茲將加入古巴隊參加經典賽，預計美國時間3月1日到亞利桑那報到，將擔任牛棚投手，每場比賽最多投2局。

羅德里奎茲2020年起效力日職中日龍隊，2023年經典賽後叛逃至多明尼加，挑戰大聯盟，2024年季前成功與藍鳥簽下5年3200萬美元合約，先發21場，防禦率4.47，每局被上壘率1.31。

羅德里奎茲今年轉為牛棚投手，出賽66場，主投73局66次三振，防禦率3.08，每局被上壘率1.15。季後賽出賽4場，2.2局失3分，沒有被放進世界大賽名單，休賽季還被移出40人名單，下放至小聯盟，今年將以非40人名單球員身分參加大聯盟春訓。

經典賽 藍鳥 古巴

