經典賽／陳傑憲接受日媒專訪 回顧12強奪冠路程及賽季艱難

中央社／ 台北23日電
「台灣隊長」陳傑憲近期接受日本媒體訪問，回顧12強奪冠後的心路歷程以及賽季艱難。 聯合報系資料照
「台灣隊長」陳傑憲近期接受日本媒體訪問，回顧12強奪冠後的心路歷程以及賽季艱難。 聯合報系資料照

「台灣隊長」陳傑憲正在備戰今年世界棒球經典賽（WBC），近期接受日本媒體訪問，他回顧12強奪冠後的心路歷程以及賽季艱難，也從經典賽資格賽感受到年輕選手對勝利的執著。

台灣隊在2024年世界12強棒球賽拿下冠軍，隊長陳傑憲成為代表性人物，今天日媒「SportsNavi」刊載他的專訪，介紹這位在12強從日本隊投手戶鄉翔征手中擊出決定勝負3分砲的好手。

陳傑憲表示，去年球季對他來說是「挑戰」的一年，因為12強奪冠後雖然獲得許多人支持，「但也感受到前所未有的壓力。不過，正因為奪冠，吸引了更多球迷進場，讓我覺得即使在壓力之下，也想去嘗試挑戰。」

中華職棒去年球季吸引超過300萬人次進場，改寫歷史新高，只不過效力統一7-ELEVEn獅隊的陳傑憲卻受到手腕傷勢影響，陷入低潮，打擊率2成77是生涯10年來第一次跌破3成。

而統一獅隊去年雖奪得上半季冠軍，卻在季後挑戰賽輸給樂天桃猿隊，文章中描述，獅隊是在2勝0敗領先狀況下，遇到3連敗被逆轉，最後一場更是在第9局領先3分時被追平，最終延長賽落敗。

陳傑憲談到賽季狀況時也直言：「我們隊伍通常上半季表現很好，但到了下半季就會下滑，這3年來一直重複這種狀況。」也認為必須找出做不好的地方，從失敗中成長。

去年2月陳傑憲成為12強賽奪冠班底中唯一參加經典賽資格賽的球員，首戰以5：12慘敗西班牙，陳傑憲說：「聽到西班牙，直覺可能不覺得棒球很強，不過自己也知道WBC在國籍規定較寬鬆。敗給他們讓我重新學習到，『這就是WBC』。」

而台灣隊最終在附加賽擊敗西班牙隊，才取得今年的會內賽門票，陳傑憲說：「這是年輕球員對勝利執著的結果。看到那一幕，我也非常感動。」

