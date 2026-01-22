經典賽／笑死！張政禹被猴子偷東西 郭天信：是你們族群內鬥

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
經典賽培訓國手，味全龍隊張政禹。 報系資料照
入選經典賽中華隊陪訓名單，也是12強賽封王成員之一的味全龍隊張政禹，於今天在個人社群Threads上傳一段有趣的影片，是在高雄壽山動物園被猴子走孩子奶粉，讓他無奈說，「下次可以等我泡好再拿走嗎？不然粉不好吃，我兒子肚子餓找你算帳。」這影片卻被味全龍隊友郭天信吐槽留言說，「這是你們族群中內鬥的現象，請不用發上來給我看到」，另一位隊友李超留言說，「我還以為你們可以溝通...」，讓網友都覺得超爆笑。

張政禹是在2024年加入12強中華隊封王之後，12月登記結婚，直到去到底才完成正式婚禮，不過，他已經是兩個孩子的爸爸，而今年他入選經典賽中華隊培訓名單之內，並表達全力爭取正選並且一定會參賽。

今天他發出的影片，引起不少網友關注，有人打趣留言說，「壽山猴子很兇⋯⋯⋯」、「無敵爸爸下次請泡快一點～」，還有網友說，「李超留言笑死」、「天哥補刀」。

經典賽

