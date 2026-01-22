經典賽／曾豪駒自費招待160位小朋友 開心觀賞《冠軍之路》

中華隊總教練曾豪駒前年領軍奪下世界12強棒球賽冠軍，目前全力備戰3月開打的世界棒球經典賽，他仍惦記新竹縣基層少棒孩子們的心願，自費招待160位小球員觀賞《冠軍之路》。

曾豪駒日前和這些小朋友進行交流座談時，孩子們許願希望能走進電影院，觀賞最期待的12強賽奪冠紀錄片《冠軍之路》，他為了完成約定，自掏腰包並委由球芽基金協助，招待五峰國小、關西國小、大同國小、中山國小、上舘國小棒球隊球員前往竹北電影院。

曾豪駒說：「希望這部紀錄片不只是帶給大家感動，也能鼓勵孩子們，未來在人生道路上或許都會遇到挫折與失敗，但希望大家都能勇於挑戰，成就更好的自己。」

這5所學校都位於沒有電影院的地區，對孩子們而言，此行更顯得珍貴與令人期待。為了讓他們安心又開心完成這趟觀影行程，曾豪駒特別商請球芽基金協助，為孩子們安排遊覽車接送，並投保旅平險及準備餐盒；球芽基金也準備爆米花與飲料，並協調電影院包下兩個電影放映時段，讓小球員們在輕鬆愉快的氛圍中，與隊友一同走進電影院，留下難忘回憶。

電影放映結束後，有教練分享道：「當看到中華隊球員願意披上國家隊戰袍為台灣征戰，不論勝負，他們早已是台灣的英雄，每一位球員從興趣出發、走上棒球這條路，都必須在養成過程中承受失敗與挫折，而這些經歷正是成長不可或缺的養分。透過影片，我也看見球員在場上專注堅定的眼神，也體會到曾豪駒總教練傳遞的訊息，放下勝負、相信自己，把能力完全展現在場上，好好享受每一場比賽。」

去年曾豪駒捐贈球芽獎學金的獲獎小球員也分享：「看到中華隊最終奪冠那一刻，真的很感動，因為這條冠軍之路走得非常不容易，也讓我更加相信，只要願意努力、持續堅持，就有機會被世界看見。」

也有孩子開心表示，已經很久沒有到電影院看電影，謝謝曾豪駒總記得他們，招待看電影，能和隊友們一起觀賞《冠軍之路》，還有爆米花與餐盒，真的是一次非常難忘的體驗。