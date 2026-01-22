經典賽／9年前曾壓制冠軍美國隊！哥倫比亞歷史勝投王參戰

哥倫比亞左投昆塔納（Jose Quintana）生涯14季累積113勝，是大聯盟歷史勝投數最多的哥倫比亞人。如今他確定披上哥倫比亞國家隊戰袍，出征今年3月的世界棒球經典賽並擔任隊長。

昆塔納去年效力釀酒人隊，先發24場，投131.2局89次三振，防禦率3.96，每局被上壘率1.29。這將是他自2017年經典賽後，再度披上國家隊戰袍，當年他曾對上最終奪冠的美國隊，主投5.2局只被敲1安、失1分，無關勝敗退場。

昆塔納原本計畫參加2023年經典賽，但春訓期間肋骨受傷，只能退賽。

雖官方尚未公布，但昆塔納有機會與前大聯盟投手德黑蘭（Julio Teheran）扛起哥倫比亞先發。德黑蘭2025年經典賽資格賽對巴西時，投到第6局，無安打比賽才破功，德黑蘭大聯盟生涯累積81勝，僅次昆塔納，防禦率僅3.85。去年在墨西哥和哥倫比亞出賽。

哥倫比亞被分在A組，同組球隊有波多黎各、古巴、加拿大及巴拿馬。