經典賽／警戒中華隊旅外戰力+陳傑憲 日媒：恐重演12強大爆冷

世界棒球經典賽（WBC）即將在3月5日開打，儘管日本隊被視為奪冠熱門，但日本專欄作家村田洋輔撰文分析C組需注意的球員，直言中華隊是現在最勢不可擋的對手，可能重演12強賽爆冷門戲碼。

村田洋輔提到，2024年世界12強賽奪冠的中華隊，目前世界排名僅次日本，位居第2，可說是現在氣勢最旺的球隊也不為過。雖然中華隊過去5屆WBC僅1次突破首輪，但就本屆來看，史上第2次突破首輪是相當現實的目標。

儘管大聯盟球星卡洛爾（Corbin Carroll）選擇打美國隊未能入選，但費爾柴德（Stuart Fairchild）和龍恩（Jonathon Long）預計成為戰力，現年29歲的費爾柴德能守外野3個位置，雖上季只在大聯盟出賽28場，但2023年出賽97場5轟，2024年94場8轟，有一定實績。隆恩則尚未登上大聯盟，但上季在3A出賽140場，打擊率0.305、20轟、91分打點、OPS0.883，大聯盟官網小熊隊新秀排名中高居第6。

除這兩人之外，野手還有去年在海盜隊完成大聯盟初登場的鄭宗哲、擁有大聯盟生涯20轟實績的張育成可望成為重要戰力。轉戰日職西武獅隊的林安可，被大聯盟老虎隊視為潛力股的李灝宇等人，也都是值得期待的年輕好手。還有12強賽MVP陳傑憲，更是不可忽視的關鍵人物。

村田洋輔認為，中華隊投手陣容同樣年輕有看頭，包含日職火腿隊已證明實力的古林睿煬、軟銀隊網羅的徐若熙、響尾蛇隊的林昱珉，以及運動家潛力新秀林維恩，預計將以旅外球員為主力。整體陣容年輕，一旦氣勢起來，完全有機會重演12強賽擊敗日本武士隊的戲碼，再度大爆冷門。