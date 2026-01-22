經典賽／看WBC中華隊演變 周思齊：現在台灣對運動重視程度大不同
中華隊正在高雄國訓中心備戰世界棒球經典賽（WBC），打過2013年經典賽的周思齊很有感觸，無論情蒐、運動科學的支援都大幅進步，「台灣對於運動的重視程度真的不一樣了。」
前中信兄弟球員周思齊退休後擔任亞洲棒球總會會長特助，這次台灣隊集訓也到場，今天參加球員卡記者會的他透露，自己上次以選手身分造訪國家運動訓練中心已是2003年，現在不管是棒球場或是先前參訪去過的羽球等其他場館，都已經與世界的潮流接軌。
周思齊回憶，自己上次參加2013年經典賽前，在資格賽對上菲律賓、紐西蘭等隊伍，因為情蒐沒有現在完整，對於對方球員感到陌生，擔心會輸球的壓力很大，現在中華隊的備戰已經不同，情蒐團隊人數眾多，按照運動科學的方式去執行。
從2024年世界12強棒球賽奪冠前，台灣隊後勤團隊組職就不斷擴增，周思齊也很有感觸，自己上次打經典賽時因後勤人數太少，球員都還要幫忙抬行李，「現在已經步上軌道了。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言