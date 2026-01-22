經典賽／看WBC中華隊演變 周思齊：現在台灣對運動重視程度大不同

快訊

中央社／ 台北22日電
2013年世界棒球經典賽中華隊周思齊。 報系資料照
中華隊正在高雄國訓中心備戰世界棒球經典賽（WBC），打過2013年經典賽的周思齊很有感觸，無論情蒐、運動科學的支援都大幅進步，「台灣對於運動的重視程度真的不一樣了。」

前中信兄弟球員周思齊退休後擔任亞洲棒球總會會長特助，這次台灣隊集訓也到場，今天參加球員卡記者會的他透露，自己上次以選手身分造訪國家運動訓練中心已是2003年，現在不管是棒球場或是先前參訪去過的羽球等其他場館，都已經與世界的潮流接軌。

周思齊回憶，自己上次參加2013年經典賽前，在資格賽對上菲律賓、紐西蘭等隊伍，因為情蒐沒有現在完整，對於對方球員感到陌生，擔心會輸球的壓力很大，現在中華隊的備戰已經不同，情蒐團隊人數眾多，按照運動科學的方式去執行。

從2024年世界12強棒球賽奪冠前，台灣隊後勤團隊組職就不斷擴增，周思齊也很有感觸，自己上次打經典賽時因後勤人數太少，球員都還要幫忙抬行李，「現在已經步上軌道了。」

經典賽／警戒中華隊旅外戰力+陳傑憲 日媒：恐重演12強大爆冷

世界棒球經典賽（WBC）即將在3月5日開打，儘管日本隊被視為奪冠熱門，但日本專欄作家村田洋輔撰文分析C組需注意的球員，直言中華隊是現在最勢不可擋的對手，可能重演12強賽爆冷門戲碼。 村田洋輔提到

經典賽／費城人總仔暴雷 強投諾拉將披義大利戰袍出征WBC

世界棒球經典賽再添大聯盟好手參戰，費城費城人隊總教練湯姆森（Rob Thomson）今天（22日）宣布，球隊32歲明星右投諾拉（Aaron Nola）將代表義大利出征世界棒球經典賽，費城人陣中已有10人將征戰今年的WBC。

經典賽／宣告要加入南韓隊後 李政厚因文件問題在機場遭拘留

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，效力美國職棒大聯盟MLB巨人隊的韓國球星李政厚，今天...

經典賽／南韓隊添大聯盟戰力 李政厚確定參戰

舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚，今天（21日）和效力於道奇隊的金慧成搭乘同班飛機赴美備戰新球季，同時也親口確認自己將代表南...

經典賽／南韓結束第一階段集訓 金倒永、金周元跟隊友學習

南韓隊備戰3月世界棒球經典賽，1月9日赴塞班島進行的第一階段集訓，近三周的訓練已落幕，球員這兩天分批回國，這段時間不僅讓...

