經典賽／看WBC中華隊演變 周思齊：現在台灣對運動重視程度大不同

中華隊正在高雄國訓中心備戰世界棒球經典賽（WBC），打過2013年經典賽的周思齊很有感觸，無論情蒐、運動科學的支援都大幅進步，「台灣對於運動的重視程度真的不一樣了。」

前中信兄弟球員周思齊退休後擔任亞洲棒球總會會長特助，這次台灣隊集訓也到場，今天參加球員卡記者會的他透露，自己上次以選手身分造訪國家運動訓練中心已是2003年，現在不管是棒球場或是先前參訪去過的羽球等其他場館，都已經與世界的潮流接軌。

周思齊回憶，自己上次參加2013年經典賽前，在資格賽對上菲律賓、紐西蘭等隊伍，因為情蒐沒有現在完整，對於對方球員感到陌生，擔心會輸球的壓力很大，現在中華隊的備戰已經不同，情蒐團隊人數眾多，按照運動科學的方式去執行。

從2024年世界12強棒球賽奪冠前，台灣隊後勤團隊組職就不斷擴增，周思齊也很有感觸，自己上次打經典賽時因後勤人數太少，球員都還要幫忙抬行李，「現在已經步上軌道了。」