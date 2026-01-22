快訊

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／費城人總仔暴雷 強投諾拉將披義大利戰袍出征WBC

聯合新聞網／ 綜合報導
諾拉（Aaron Nola）將代表義大利出征世界棒球經典賽。 美聯社
諾拉（Aaron Nola）將代表義大利出征世界棒球經典賽。 美聯社

世界棒球經典賽再添大聯盟好手參戰，費城費城人隊總教練湯姆森（Rob Thomson）今天（22日）宣布，球隊32歲明星右投諾拉（Aaron Nola）將代表義大利出征世界棒球經典賽，費城人陣中已有10人將征戰今年的WBC。

諾拉生涯至今有11個賽季待在大聯盟，全部都是效力費城人，戰績109勝89敗，防禦率3.83，不過他在去年季中受到右腳踝扭傷影響，整季只出賽17場，是扣除新人年、2020年縮水賽季的新低，他在94.1局投球中送出97次三振，戰績5勝10敗，防禦率6.01是生涯最差。

而諾拉也是第二位確定披上義大利戰袍的大聯盟選手，首位公布的是上屆經典賽就曾來台參戰的堪薩斯皇家隊強打帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）。

值得一提的是，包含諾拉在內，費城人陣中已有10名選手將參戰經典賽，代表美國隊的有：哈波（Bryce Harper）、史瓦伯（Kyle Schwarber）和凱勒（Brad Keller）；沃克（Taijuan Walker）和蘭赫爾（Alan Rangel）代表墨西哥；史塔伯斯（Garrett Stubbs）則代表以色列；委內瑞拉隊有阿爾瓦拉多（José Alvarado，委內瑞拉）；索沙（Edmundo Sosa）代表巴拿馬和加入多明尼加隊的羅哈斯（Johan Rojas）。

不過，這些大聯盟球員預計都會先以球隊春訓為重，等到2月中旬後、鄰近經典賽比賽日期才會開放球員加入國家隊。

經典賽 義大利 Kyle Schwarber Bryce Harper

相關新聞

經典賽／警戒中華隊旅外戰力+陳傑憲 日媒：恐重演12強大爆冷

世界棒球經典賽（WBC）即將在3月5日開打，儘管日本隊被視為奪冠熱門，但日本專欄作家村田洋輔撰文分析C組需注意的球員，直言中華隊是現在最勢不可擋的對手，可能重演12強賽爆冷門戲碼。 村田洋輔提到

經典賽／費城人總仔暴雷 強投諾拉將披義大利戰袍出征WBC

世界棒球經典賽再添大聯盟好手參戰，費城費城人隊總教練湯姆森（Rob Thomson）今天（22日）宣布，球隊32歲明星右投諾拉（Aaron Nola）將代表義大利出征世界棒球經典賽，費城人陣中已有10人將征戰今年的WBC。

經典賽／9年前曾壓制冠軍美國隊！哥倫比亞歷史勝投王參戰

哥倫比亞左投昆塔納（Jose Quintana）生涯14季累積113勝，是大聯盟歷史勝投數最多的哥倫比亞人。如今他確定披上哥倫比亞國家隊戰袍，出征今年3月的世界棒球經典賽並擔任隊長。 昆塔納去年

經典賽／看WBC中華隊演變 周思齊：現在台灣對運動重視程度大不同

中華隊正在高雄國訓中心備戰世界棒球經典賽（WBC），打過2013年經典賽的周思齊很有感觸，無論情蒐、運動科學的支援都大幅...

經典賽／宣告要加入南韓隊後 李政厚因文件問題在機場遭拘留

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，效力美國職棒大聯盟MLB巨人隊的韓國球星李政厚，今天...

經典賽／南韓隊添大聯盟戰力 李政厚確定參戰

舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚，今天（21日）和效力於道奇隊的金慧成搭乘同班飛機赴美備戰新球季，同時也親口確認自己將代表南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。