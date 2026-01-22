經典賽／費城人總仔暴雷 強投諾拉將披義大利戰袍出征WBC

世界棒球經典賽再添大聯盟好手參戰，費城費城人隊總教練湯姆森（Rob Thomson）今天（22日）宣布，球隊32歲明星右投諾拉（Aaron Nola）將代表義大利出征世界棒球經典賽，費城人陣中已有10人將征戰今年的WBC。

諾拉生涯至今有11個賽季待在大聯盟，全部都是效力費城人，戰績109勝89敗，防禦率3.83，不過他在去年季中受到右腳踝扭傷影響，整季只出賽17場，是扣除新人年、2020年縮水賽季的新低，他在94.1局投球中送出97次三振，戰績5勝10敗，防禦率6.01是生涯最差。

而諾拉也是第二位確定披上義大利戰袍的大聯盟選手，首位公布的是上屆經典賽就曾來台參戰的堪薩斯皇家隊強打帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）。

值得一提的是，包含諾拉在內，費城人陣中已有10名選手將參戰經典賽，代表美國隊的有：哈波（Bryce Harper）、史瓦伯（Kyle Schwarber）和凱勒（Brad Keller）；沃克（Taijuan Walker）和蘭赫爾（Alan Rangel）代表墨西哥；史塔伯斯（Garrett Stubbs）則代表以色列；委內瑞拉隊有阿爾瓦拉多（José Alvarado，委內瑞拉）；索沙（Edmundo Sosa）代表巴拿馬和加入多明尼加隊的羅哈斯（Johan Rojas）。

不過，這些大聯盟球員預計都會先以球隊春訓為重，等到2月中旬後、鄰近經典賽比賽日期才會開放球員加入國家隊。