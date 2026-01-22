經典賽／宣告要加入南韓隊後 李政厚因文件問題在機場遭拘留

快訊

中央社／ 舊金山21日專電
效力美國職棒大聯盟MLB巨人隊的韓國球星李政厚，今天在洛杉磯國際機場入境時，因文件問題遭到拘留。 美聯社
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，效力美國職棒大聯盟MLB巨人隊的韓國球星李政厚，今天在洛杉磯國際機場入境時，因文件問題遭到拘留，現已被放行。經紀人波拉斯強調此次事件與政治無關。

報導指出，李政厚今天從韓國飛抵美國，準備參加巨人隊在週六舉行的一場活動。

他在洛杉磯國際機場因文件問題遭到拘留。事件發生之際，美國社會對移民議題高度敏感。李政厚的經紀人波拉斯（Scott Boras）強調，這起事件「與政治無關」。

李政厚被放行前，波拉斯向舊金山紀事報指出，「我不確定到底少了什麼，但應該是正式文件方面的問題。我想他可能只是忘了帶其中一份文件」。

代表舊金山選區的美國聯邦眾議員裴洛西（NancyPelosi）辦公室出面了解並協助，發言人表示，一直與巨人隊球團、國會夥伴、聯邦人員合作，確保李政厚被釋放。

李政厚2023年與巨人簽約，在舊金山擁有高人氣。他昨天現身仁川國際機場赴美，在出境前接受媒體訪問，證實自己將會替國家隊打經典賽

