經典賽／南韓隊添大聯盟戰力 李政厚確定參戰

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚。路透
舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚。路透

舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚，今天（21日）和效力於道奇隊的金慧成搭乘同班飛機赴美備戰新球季，同時也親口確認自己將代表南韓隊參與今年世界棒球經典賽（WBC），這也將是他首度以大聯盟球員身份參與經典賽。

李政厚確定參與2026年經典賽，為南韓隊注入一劑強心針，先發中外野手人選幾乎定案。他在今天啟程赴美，接下來將先參與巨人隊的春訓，之後披南韓隊戰袍出征經典賽，李政厚也表示，自己已不是年輕選手，將扮演好自己的角色，「為了在WBC取得好成績，我會全力以赴。」

近日南韓隊包括金河成、宋成文都接連傳出傷情，其中金河成因右手中指肌腱撕裂無緣本屆經典賽，對此李政厚坦言十分驚訝、心裡也不好受，但也表示，這對於能頂替金河成扛起南韓主戰游擊的球員來說，將是個大好機會、要好好把握。

南韓在過去三屆經典賽都未晉級八強，如本屆賽事能成功闖過預賽，李政厚將有機會和他在巨人隊的隊友Logan Webb對決，李政厚認為這將會很有趣，「就算是隊上的打擊練習我也沒有打過他的球，只有在中外野看他投球，他無疑是一名非常出色的投手，很期待能對到他，我相信其他南韓的隊友們也很想跟他對決。」

