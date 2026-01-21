經典賽／南韓結束第一階段集訓 金倒永、金周元跟隊友學習

南韓隊備戰3月世界棒球經典賽，1月9日赴塞班島進行的第一階段集訓，近三周的訓練已落幕，球員這兩天分批回國，這段時間不僅讓選手們提早開始進入備戰狀態，也促成隊友之間更多交流。

22歲的金倒永為起亞虎隊當家三壘手，也在2024年世界12強賽展現強大的打擊火力，毫無疑問將在今年經典賽扮演要角。在第一階段的集訓過程中，他提到自己從隊上前輩身上學到很多，無論是向他們請教或是就看著他們訓練。

金倒永為2024年韓職年度MVP，但2025年球季因傷僅出賽30場，他透露，這次集訓有問LG雙子隊35歲外野手朴海旻怎麼維持自己的身體狀況，「他能夠連續出賽超過600場真的有原因，我很感謝他的幫忙。」這次國家隊集訓也是金倒永久違團體練習，他認為自己能準備好迎接WBC。

隨著金河成、宋成文因傷退出經典賽，NC恐龍隊23歲游擊手金周元也被點名有機會接手扛重任，這次第一階段集訓過程中，他和唯一參與的大聯盟現役球員、洛杉磯道奇隊26歲好手金慧成也有密切互動。

金周元表示：「這次集訓對我來說是收穫很多，因為可以和金慧成一起訓練。」他提到，兩個人有很多棒球技術上的交流，也從金慧成身上獲得許多建議，「我不斷地向他請教，然後持續加強自己的基本功。」