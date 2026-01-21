快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／南韓結束第一階段集訓 金倒永、金周元跟隊友學習

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
金倒永。 中央社(資料照)
金倒永。 中央社(資料照)

南韓隊備戰3月世界棒球經典賽，1月9日赴塞班島進行的第一階段集訓，近三周的訓練已落幕，球員這兩天分批回國，這段時間不僅讓選手們提早開始進入備戰狀態，也促成隊友之間更多交流。

22歲的金倒永為起亞虎隊當家三壘手，也在2024年世界12強賽展現強大的打擊火力，毫無疑問將在今年經典賽扮演要角。在第一階段的集訓過程中，他提到自己從隊上前輩身上學到很多，無論是向他們請教或是就看著他們訓練。

金倒永為2024年韓職年度MVP，但2025年球季因傷僅出賽30場，他透露，這次集訓有問LG雙子隊35歲外野手朴海旻怎麼維持自己的身體狀況，「他能夠連續出賽超過600場真的有原因，我很感謝他的幫忙。」這次國家隊集訓也是金倒永久違團體練習，他認為自己能準備好迎接WBC。

隨著金河成、宋成文因傷退出經典賽，NC恐龍隊23歲游擊手金周元也被點名有機會接手扛重任，這次第一階段集訓過程中，他和唯一參與的大聯盟現役球員、洛杉磯道奇隊26歲好手金慧成也有密切互動。

金周元表示：「這次集訓對我來說是收穫很多，因為可以和金慧成一起訓練。」他提到，兩個人有很多棒球技術上的交流，也從金慧成身上獲得許多建議，「我不斷地向他請教，然後持續加強自己的基本功。」

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

世界棒球經典賽將開打！陳傑憲再扛台灣隊長　刷「冠軍之路」加持榮耀

經典賽／中華隊看《冠軍之路》 陳傑憲二刷完莫名其妙有點壓力

經典賽／日本宣傳片有中華隊！張育成追平轟、2013鳥谷敬關鍵盜壘

經典賽／林詩翔變速球驚豔 大聯盟記者想起傳奇終結者霍夫曼

相關新聞

經典賽／日本宣傳片有中華隊！張育成追平轟、2013鳥谷敬關鍵盜壘

《Netflix》取得世界棒球經典賽（WBC）日本地區獨家轉播權，今天公布宣傳影片，不只有日本隊經典時刻，還有各國比賽名場面，包含上屆中華隊張育成的追平兩分砲及2013年日本鳥谷敬的關鍵盜壘。

經典賽／南韓結束第一階段集訓 金倒永、金周元跟隊友學習

南韓隊備戰3月世界棒球經典賽，1月9日赴塞班島進行的第一階段集訓，近三周的訓練已落幕，球員這兩天分批回國，這段時間不僅讓...

經典賽／中華隊看《冠軍之路》 陳傑憲二刷完莫名其妙有點壓力

世界12強賽中華隊紀錄片《冠軍之路》持續熱映中，隨著經典賽代表隊已進駐高雄國家運動訓練中心集訓，中華職棒也在20日於高雄...

經典賽／林詩翔變速球驚豔 大聯盟記者想起傳奇終結者霍夫曼

台灣隊24歲投手林詩翔正在備戰今年世界棒球經典賽，大聯盟記者莫洛西今天介紹台灣棒球時，點名這位好手，稱讚他的變速球令人想...

經典賽／史上最高經費不受審查影響 鄭世忠：把團隊需求最大化

世界棒球經典賽將在3月點燃戰火，運動部今年補助金額達到6400萬元創下歷年新高，對於近來預算審查頻頻卡關，是否會影響到補...

經典賽／官辦熱身賽程 日韓打日職一軍、中華隊打二軍

世界棒球經典賽3月5日開打，中華隊將在台北大巨蛋與日職軟銀隊一軍、火腿隊一軍各打1場自辦熱身賽。官辦熱身賽則是在日本宮崎Sokken球場，與歐力士隊二軍、軟銀二軍各打1場。 自辦熱身賽部分，中華

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。