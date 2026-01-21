經典賽／中華隊看《冠軍之路》 陳傑憲二刷完莫名其妙有點壓力

世界12強賽中華隊紀錄片《冠軍之路》持續熱映中，隨著經典賽代表隊已進駐高雄國家運動訓練中心集訓，中華職棒也在20日於高雄包場，邀請包括棒球隊及其他運動項目的國手看電影，一起力挺台灣運動員。

這次包場觀影邀請本屆經典賽中華隊教練及選手參與，包括總教練曾豪駒，及教練團成員彭政閔、高國輝、王建民、林岳平、高志綱、陳江和、張建銘；選手由「台灣隊長」陳傑憲領軍，另外邀請奧運柔道銀牌選手楊勇緯、奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎，以及奧運拳擊金牌選手林郁婷到場觀影。

中華隊投手教練林岳平（左），與奧運跆拳道國手羅嘉翎。圖／中華職棒提供

映後曾豪駒感性表示：「當初最大的動力，是會長跟我們說的一句話—成功帶來喜悅，失敗給你經驗。」這句話深深影響了大家，他說：「我也希望說這個紀錄片不只是帶給大家感動，這是每個人生中可能都會遇到的一些事情，不管是挫折，還是希望可以讓每個人看到，縱使有時候會害怕失敗，希望勇於的去挑戰，成就更好的自己。」

陳傑憲提到，有些運動員隻身站在運動場上，壓力更大，而自己很幸運能有很棒的團隊，「這次看完就莫名其妙的心中有一點壓力，也希望藉由這次再讓我複習一下，如何跟團隊去溝通、如何讓團隊更凝聚，團隊如何去打出1場勝仗。」

中職會長蔡其昌已7刷《冠軍之路》，他提到，每一次觀看都有不同感受，期盼透過這部紀錄片，讓更多人喜歡棒球、走進球場，持續為台灣棒球注入能量。

中華職棒希望透過這場包場放映，讓選手們在正式上場前，重新感受「為何而戰」的初心，並將這份情感與能量，轉化為面對比賽的心理支撐，期盼選手們帶著這份感動與力量迎向即將到來的經典賽挑戰，在場上全力以赴，為自己、也為台灣而戰。