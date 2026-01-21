經典賽／日本宣傳片有中華隊！張育成追平轟、2013鳥谷敬關鍵盜壘

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
上屆WBC中華對決義大利的比賽，張育成擊出追平兩分砲，做敬禮手勢慶祝。聯合報系資料照
上屆WBC中華對決義大利的比賽，張育成擊出追平兩分砲，做敬禮手勢慶祝。聯合報系資料照

《Netflix》取得世界棒球經典賽（WBC）日本地區獨家轉播權，今天公布宣傳影片，不只有日本隊經典時刻，還有各國比賽名場面，包含上屆中華隊張育成的追平兩分砲及2013年日本鳥谷敬的關鍵盜壘。

長達1分鐘的影片以日本傳奇球星鈴木一朗開頭，放入許多重要時刻，包含日韓大戰、大谷翔平與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）夢幻對決、高舉冠軍金盃及各國球星的參賽身影。

中華隊出現3次，「國防部長」張育成上屆面對義大利扛出追平兩分砲、啦啦隊場中表演、以及2013年經典賽8強鳥谷敬盜壘成功讓中華隊夢碎的畫面。

本屆經典賽預賽中華隊被分在C組，將在日本東京巨蛋對上澳洲、日本、捷克及南韓爭取2張8強門票。台灣球迷可透過愛爾達電視、東森電視和台視收看。

