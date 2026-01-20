經典賽／林詩翔變速球驚豔 大聯盟記者想起傳奇終結者霍夫曼

中華隊24歲投手林詩翔正在備戰今年世界棒球經典賽，大聯盟記者莫洛西今天介紹台灣棒球時，點名這位好手，稱讚他的變速球令人想到美職傳奇終結者霍夫曼。

大聯盟官方頻道MLB Network記者莫洛西（JonMorosi）今天在社群媒體Threads發文，大力稱讚林詩翔擁有今年經典賽所有投手中品質最好的變速球之一，「狀況最好的時候，讓我覺得有一點霍夫曼（Trevor Hoffman）的感覺。」

霍夫曼在美國職棒大聯盟（MLB）生涯18個球季，累積601次救援成功，1089.1局投出1133次三振，因登板前會播放樂團AC/DC的名曲「Hells Bells（地獄鐘聲）」，而有了「喪鐘」的綽號。

林詩翔去年中職球季出賽60場，也拿下30次救援成功，奪得中華職棒年度新人王、救援王。莫洛西指出，林詩翔效力台鋼雄鷹隊時同樣是擔任終結者角色，今年經典賽在國家隊預計會被賦予相同任務。