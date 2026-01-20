經典賽／史上最高經費不受審查影響 鄭世忠：把團隊需求最大化

世界棒球經典賽將在3月點燃戰火，運動部今年補助金額達到6400萬元創下歷年新高，對於近來預算審查頻頻卡關，是否會影響到補助款，運動部政務次長鄭世忠今天表示，補助經費的預算來源是運動產業發展基金，與公務預算並不一樣，不會因此受到影響。

鄭世忠指出，這次經典賽部長李洋指示必須全力協助後勤行政，包括到東京比賽期間可能遇到的問題，以及如果最終打進到8強賽將前往美國邁阿密將面臨的住宿或是與外館溝通協調等問題，運動部都將會視情況來給予協助。

鄭世忠說：「邁阿密那邊一來因為旅費昂貴，加上屆時住宿預訂一定更為困難，可能會用更精簡的人力過去，並拜託外館給予協助，但最重要的還是把團隊需求最大化，照顧好他們。」

除了賽事期間的後勤支援外，鄭世忠也強調運動部與國訓中心也把訓練場地進行各方面的服務優化，不管是從重量訓練、飲食到場地、曹皮、運科，甚至是國內自行研發的智慧發球機等設備都已經正式啟用，與智慧發球機iPitch可供團隊選擇使用。

鄭世忠指出，從上屆12強到目前的經典賽，台灣在照顧選手的後勤經驗已日益成熟。運動部也將持續扮演最強後盾，讓教練與選手能專注於球場表現，爭取最高榮譽。