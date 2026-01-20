聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／官辦熱身賽程 日韓打日職一軍、中華隊打二軍
世界棒球經典賽3月5日開打，中華隊將在台北大巨蛋與日職軟銀隊一軍、火腿隊一軍各打1場自辦熱身賽。官辦熱身賽則是在日本宮崎Sokken球場，與歐力士隊二軍、軟銀二軍各打1場。
自辦熱身賽部分，中華隊2月26日晚上7點在台北大巨蛋與軟銀一軍交手，27日下午3點與火腿一軍交手。
中華隊這次被分在C組，正式比賽場地為東京巨蛋，同組的有日本、南韓、澳洲和捷克。
官辦熱身賽部分，日本3月2日起，在大阪京瓷巨蛋與日職歐力士、阪神隊一軍各打1場，南韓也是在大阪京瓷巨蛋與歐力士、阪神隊一軍各打1場。
澳洲則是在宮崎Sun Marine球場，與軟銀二軍、讀賣巨人隊二軍交手；捷克在同球場與讀賣巨人和歐力士二軍交手。只有中華隊在宮崎Sokken球場，與歐力士、軟銀二軍打。
官辦熱身賽賽程：
3/02 (一)
10:00 澳洲 vs 軟銀二軍
10:00 中華 vs 歐力士二軍
11:00 韓國 vs 阪神
17:00 捷克 vs 讀賣巨人二軍
18:00 日本 vs 歐力士
3/03 (二)
10:00 澳洲 vs 讀賣巨人二軍
10:00 中華 vs 軟銀二軍
11:00 韓國 vs 歐力士
17:00 捷克 vs 歐力士二軍
18:00 日本 vs 阪神
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言