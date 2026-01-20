快訊

經典賽／官辦熱身賽程 日韓打日職一軍、中華隊打二軍

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊。聯合報系資料照
中華隊。聯合報系資料照

世界棒球經典賽3月5日開打，中華隊將在台北大巨蛋與日職軟銀隊一軍、火腿隊一軍各打1場自辦熱身賽。官辦熱身賽則是在日本宮崎Sokken球場，與歐力士隊二軍、軟銀二軍各打1場。

自辦熱身賽部分，中華隊2月26日晚上7點在台北大巨蛋與軟銀一軍交手，27日下午3點與火腿一軍交手。

中華隊這次被分在C組，正式比賽場地為東京巨蛋，同組的有日本、南韓、澳洲和捷克。

官辦熱身賽部分，日本3月2日起，在大阪京瓷巨蛋與日職歐力士、阪神隊一軍各打1場，南韓也是在大阪京瓷巨蛋與歐力士、阪神隊一軍各打1場。

澳洲則是在宮崎Sun Marine球場，與軟銀二軍、讀賣巨人隊二軍交手；捷克在同球場與讀賣巨人和歐力士二軍交手。只有中華隊在宮崎Sokken球場，與歐力士、軟銀二軍打。

官辦熱身賽賽程：

3/02 (一)

10:00 澳洲 vs 軟銀二軍

10:00 中華 vs 歐力士二軍

11:00 韓國 vs 阪神

17:00 捷克 vs 讀賣巨人二軍

18:00 日本 vs 歐力士

3/03 (二)

10:00 澳洲 vs 讀賣巨人二軍

10:00 中華 vs 軟銀二軍

11:00 韓國 vs 歐力士

17:00 捷克 vs 歐力士二軍

18:00 日本 vs 阪神

經典賽 WBC中華隊

