經典賽／台日戰門票黃牛價翻30倍 球迷嘆能飛洛杉磯看3場道奇

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊。聯合報系資料照

世界棒球經典賽3月開打，中華隊將在3月6日迎戰日本隊，門票開放購買後瞬間被掃光，不少球迷哀號沒有票。如今有球迷發現，「指定席C」原價6500日圓（約1370新台幣），黃牛竟轉賣30倍價，飆升至20萬日圓（約42000元新台幣）。

中華隊這次被分在C組，比賽場地為東京巨蛋，對手有澳洲、日本、捷克和南韓，與日本的比賽最受球迷矚目。公開售票上周結束，有球迷指出，原先6500日圓的座位，黃牛轉賣價竟上看20萬日圓。

有球迷無奈表示，原本去年3月就為經典賽買好機票，但現在二手票價翻好幾倍，台日戰加台韓戰的價格，等同直接飛洛杉磯看道奇隊3連戰。

日前WBC官網公告，正規畫開設「官方公認轉售平台」，提供合法、公平的門票轉售機制。WBC也嚴正呼籲，不要購買黃牛票，表示已對非法轉售門票的行為展開調查，主辦單位有權取消非法門票的入場資格。

經典賽 WBC中華隊

