經典賽／比賽用球較滑日本投手找美容品協助 12強廖乙忠有經驗

中央社／ 台北20日電
廖乙忠在2019年12強時為雙手保持濕潤，避免乾裂，用乳液塗滿雙手後再戴上手套保濕。聯合報系資料照
為了應對世界棒球經典賽（WBC）較滑的比賽用球，日職阪神虎隊投手石井大智尋找美容用品協助，增加手部保濕；台灣投手也有類似經驗，2019年12強賽廖乙忠就用乳液保濕。

日本媒體「體育報知」今日報導訪問石井大智，這位去年球季在日本職棒締造「連續50場無失分」紀錄的好手，入選經典賽日本代表隊，目前已經在摸索官方用球，由於體質不適應官方的止滑粉，因此他從手指保濕著手。

石井大智表示，自己的膚質偏乾，因此特別尋求友人協助，採用手部保濕的美容液，透過練習空檔、睡前噴灑，讓指尖、手掌能夠保持水分，成功解決投球手滑的問題。

手部保濕問題值得台灣隊投手備戰時關注，2019年世界12強棒球賽台灣隊從在台灣舉辦的預賽晉級，複賽移師東京，廖乙忠當時因賽前戴著打擊手套吸引注意，學生時期曾旅日的他表示，日本的氣候較為乾燥，自己會使用乳液塗滿雙手後，再戴上手套保濕。

