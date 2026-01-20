快訊

經典賽／阪神翻譯也要打！可望首度為巴西打正賽喊話已在努力練球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日本職棒阪神虎隊翻譯伊藤維特爾要為巴西打經典賽。 截圖自影片
日本職棒阪神虎隊翻譯伊藤維特爾要為巴西打經典賽。 截圖自影片

世界棒球經典賽即將在3月登場，有望參戰的選手陸續展開備戰腳步，而其中也包括日本職棒阪神虎隊翻譯伊藤維特爾（Vítor Ito、伊藤ヴィットル），去年已在資格賽出賽的他，預計也將進入此次正選名單，他也透露：「我應該會被選上，所以正在努力練球中。」

現年30歲的伊藤，在巴西出生，16歲來到日本就讀本庄第一高中、共榮大學，隨後加入社會人球隊日本生命隊，擔任游擊手、效力5年，直到2024年加入阪神擔任洋將翻譯。

伊藤已在2016、2022、2025年三度為巴西參戰資格賽，前兩次都無緣獲得正賽門票，直到去年在B組附加賽擊敗德國隊，確定繼2013年後重返正賽行列，巴西隊預計在2月上旬公布選手名單，伊藤可望首度參與經典賽正賽。

伊藤表示，有預期自己應該會入選，所以休賽季也持續在甲子園球場自主訓練，目前則於阪神位於尼崎市的二軍基地開練，每天清晨6點半就會抵達球場，7點半開始面對發球機打擊練習，也與其他選手一起進行守備訓練。

巴西分在美國休士頓進行的預賽B組，首場比賽就要面對美國隊，伊藤表示，「第一場就要面對美國，有點期待，也有點不安，其實每次比賽前都是這樣的心情，不好好練球真的不行啊！」

