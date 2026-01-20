經典賽／確定不加入古巴隊！道奇外野手帕赫斯說明原因

根據古巴棒球記者卡爾莫納（Yordano Carmona）的消息，道奇隊外野手帕赫斯（Andy Pages）婉拒古巴徵招，不參加本屆經典賽。

現年25歲的帕赫斯鎮守中外野，上季出賽156場，累積27轟、86分打點、打擊率0.272、OPS值0.774，打擊火力不俗。不過他季後賽表現慘淡，出賽16場，51打數4安打，打擊率僅0.078。

卡爾莫納在社群平台發文寫道，帕赫斯受訪時說明婉拒理由，「我還有很多地方需要改進，也必須為漫長賽季做好準備，我要把注意力放在最重要的事上。」

古巴上屆經典賽闖進4強，這屆與波多黎各、加拿大、巴拿馬、哥倫比亞同屬A組，比賽在波多黎各聖胡安進行。