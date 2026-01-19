經典賽／兩大戰將缺席削弱南韓實力 日媒直言對決日本蒙上陰影

南韓職棒聯盟（KBO）今天正式宣布，金河成、宋成文因為受傷，確定缺席3月5日到17日進行的世界棒球經典賽，日本媒體「Full-Count」指出，這兩名好手缺席對南韓隊是壞消息，傷勢帶來的連鎖反應仍在持續，經典賽對決日本隊蒙上陰影。

金河成一個月前和勇士隊簽下1年2000萬美元合約，上周在南韓結冰的路面滑倒受傷，造成右手中指肌腱撕裂，必須休兵4到5個月；宋成文和教士隊簽下4年1500萬美元合約，最近自主訓練時拉傷腹斜肌，KBO證實兩人都無法進入國家隊。

金河成本來設定國家隊、勇士都是先發游擊手，意外滑倒必須長期休養，宋成文可以防守三壘、二壘和一壘，也是南韓倚重的左打，兩人缺席勢必削弱國家隊攻守實力。

南韓隊本周將結束塞班島集訓，教練、球員分批返國，2月15日移師日本沖繩進行下一輪集訓，3月5日開打的經典賽預賽和中華、日本、澳洲、捷克同組，爭取八強門票。

南韓隊最近一次在國際賽擊敗日本隊是2015年世界12強棒球賽，當時大谷翔平還是日本火腿隊球員，兩隊在四強賽交手，南韓隊以4：3獲勝，最後也在冠軍戰擊敗美國隊；接下來日、韓10次交手（包括交流賽），南韓隊吞下10連敗，直到去年11月16日在東京巨蛋進行的交流賽以7：7打成和局，才結束連敗紀錄。

Full-Count指出，南韓隊這場比賽勉強和局收場，避免11連敗的尷尬局面，但在經典賽開打前仍面臨嚴峻挑戰。