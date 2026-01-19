經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

第六屆世界棒球經典賽即將在3月開打，經典賽官方IG在今天回顧上屆的十大時刻，冠軍日本隊是榜上常客，前5名就占了3名，與中華隊唯一有關的一幕來自鄭宗哲面對巴拿馬隊的「詐裂」。

上屆排名第一的經典時刻不令人意外，就是大谷翔平在冠軍賽第9局面對美國隊楚奧特（Mike Trout）演出再見三振，他把手套、球帽霸氣一丟，其他隊友衝上前抱住他，慶祝冠軍時刻。

第二名來自四強日本隊對戰墨西哥隊，9局下仍面對4：5落後，村上宗隆一棒打在左外野全壘打牆上反彈，二壘上的大谷翔平、一壘上的周東佑京接連跑回分數，向墨西哥隊說再見。

第三名為美國隊四強賽面對委內瑞拉隊，透納（Trea Turner）在8局敲出滿貫砲，幫助球隊最終以9：7轟贏這場打擊戰；第四名則是吉田正尚面對墨西哥隊的三分砲，幫助日本隊從0：3的落後中回神。

第五名同樣來自日墨大戰，但這回是日本隊成為苦主，5局下墨西哥隊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）面對岡本和真擊出的深遠飛球，在左外野全壘打牆一個輕盈靈巧的跳接，演出沒收全壘打美技，只見他一臉淡定、未流露任何激情，成為上屆討論甚多的畫面之一。

與中華隊有關的畫面出現在第八名，預賽首戰面對巴拿馬隊，第5局鄭宗哲打向中右外野，巴拿馬隊兩位外野手在牆前相撞倒地，鄭宗哲全力狂奔跑回本壘，全場球迷也為他歡呼，中外野手當時一度四處張望找球，但其實這球已由右外野手卡斯提歐（Luis Castillo）倒地完成接殺，鄭宗哲當時受訪也坦言，以為這球會是全壘打，稱讚對方是很厲害的外野手。