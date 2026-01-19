快訊

經典賽／南韓連3屆未進八強壓力大 李政厚打不打會有重大影響

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
李政厚是否會參加經典賽？韓國人民相當關注。 美聯社
過去在南韓職棒培證英雄隊當過7年隊友的李政厚、金慧成，將在後天一起搭機赴美，迎接2月展開的大聯盟春訓，李政厚是否在出發記者會直接宣布參加世界棒球經典賽，南韓球迷都在等答案。

這兩人都在2017年展開韓職生涯，不但同隊7年，還在2023年經典賽一起當選國手；李政厚前年旅美加盟巨人隊，簽下6年1億1300萬美元合約，金慧成去年披上道奇隊球衣，菜鳥球季就嘗到世界大賽冠軍滋味。

南韓在過去3屆經典賽都未晉級八強，全力備戰3月5日開打的第6屆賽事，預賽對中華隊將是關鍵之戰，總教練柳志炫面臨極大挑戰，南韓媒體「朝鮮日報」指出，雖然李政厚動向未明，但金慧成基本上確定參賽。

李政厚表示，還不清楚典賽的賽程安排，會盡快和巨人球團商量，如果決定參賽會在美國訓練，先打一些熱身賽，再前往日本和國家隊集合。

金慧成去年打完世界大賽就返韓專注個人訓練，最近在塞班島完成經典賽首輪集訓，準備再次啟程前往美國，在競爭激烈的道奇全力爭取發展空間。

朝鮮日報指出，金慧成、紅雀隊歐布萊恩（Riley O'Brien）、老虎隊小聯盟高祐錫很可能披上南韓球衣，但勇士隊金河成意外受傷退出，教士隊宋成文正在療傷，李政厚能否參賽對國家隊實力產生重大影響。

經典賽 WBC中華隊

