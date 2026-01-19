經典賽／韓媒分析南韓完全體希望破滅 總教練柳志炫面臨新挑戰

南韓隊備戰3月開打的世界棒球經典賽，接連傳出準國手宋成文、金河成受傷，儘管紅雀隊韓裔投手歐布萊恩（Riley O'Brien）可望參賽，南韓媒體「朝鮮日報」指出，國家隊想要組成「完全體」的希望已經破滅，總教練柳志炫面臨新的挑戰。

南韓已經連續3屆經典賽未進八強，今年目標就是組成最強國家隊，朝鮮日報透露，儘管最近積極進展，仍遭遇一些挫折，面臨補進一名球員、卻有兩人退賽的風險，「柳志炫將如何克服這些困難？」

宋成文是前年世界12強棒球賽南韓隊班底，去年底和教士隊簽下4年1500萬美元合約，目標全力拚進開季名單，最近自主訓練時拉傷腹斜肌，需要4周復原時間。

宋成文今年加盟教士。 歐新社

朝鮮日報指出，宋成文為了適應競爭激烈的比賽環境，必須從春訓開始就注意自己的傷勢，雖然還未確定是否參加經典賽，但從目前情況看來，可能性應該不大。

金河成在2023年經典賽擔任南韓先發游擊手，穩固內野防線，1個月前和勇士隊簽下1年2000萬美元合約，最近卻在南韓滑倒受傷，造成右手中指肌腱撕裂，必須休兵4到5個月，無法再拚經典賽。

金河成意外受傷將無緣經典賽。 路透社

朝鮮日報提到，巨人隊李政厚能否參賽也是未知數，柳志炫在打線、組建完整陣容面臨巨大挑戰，宋成文的三壘空缺有多人可填補，金河成留下的游擊區，想要找到有經驗和穩定性的替補人選較傷腦筋。