經典賽／不是沒意願而是成全 蔡其昌澄清陳冠宇點頭參戰無關情勒
35歲左投陳冠宇點頭再次參戰世界棒球經典賽，成為15日中華隊開訓儀式上的彩蛋，消息一出掀起巨大討論，球迷質疑為何「拗」冠宇、「盧」冠宇、「情勒」冠宇。中職聯盟會長蔡其昌今天透過社群表示，陳冠宇並非沒有意願，反而是非常渴望，原先婉拒，是因為認為有其他年輕選手更需要這次機會，「當下卻選擇成全別人的愛，才是最艱難的決定。」
中華隊15日公布首批集訓名單，其中31人報到，尚未報到的第32人為陳冠宇，總教練曾豪駒當天受訪提到，「我不厭其煩地一直去問他，所以他可能有點受不了我。」
新聞一出，掀起不少負面聲音，質疑若陳冠宇沒有意願為何要拗他？蔡其昌今天釋疑，陳冠宇原先婉拒，並非沒意願或不想打，事實上他非常渴望再次穿上國家隊戰袍，但他看見台灣新生代年輕投手正在成長，國家隊也需要更多人接棒、累積經驗，「這個位置，或許正是某位年輕選手此生唯一站上國際賽舞台的機會，就算此刻他內心非常渴望，仍選擇先禮讓。」
「有人說他被強迫、甚至有人用『情勒』兩個字，去形容這個過程，其實並沒有。」蔡其昌表示，陳冠宇想打，卻選擇成全，做出比「我願意」更困難的選擇。
陳冠宇過去已3度參戰世界12強棒球賽，經典賽則參與過2017、23年的賽事，若今年再次進入正選名單，將是他第6次在一級國際賽事披上中華隊戰袍。
蔡其昌全文如下：
這個選擇，是我們最熟悉的冠宇。
很多人不知道，陳冠宇今年原本婉拒經典賽，並不是因為沒意願或不想打。答案恰恰相反，「他非常渴望再次穿上國家隊戰袍」。
披上國家隊戰袍，對每一位球員來說都是榮耀。認識冠宇的人都知道，對冠宇而言，那不只是比賽，而是一種代表台灣站上世界舞台的重量。
但也正因為這份愛的重量，他做了一個比「我願意」更困難的選擇。
他看見了台灣一代代年輕投手正在成長，看見了國家隊有更多人接棒、需要累積經驗、需要有人真正站上來。而這個位置，或許正是某位年輕選手此生唯一站上國際賽舞台的機會，就算此刻他內心非常渴望，仍選擇先禮讓。
這樣的選擇，外人很難理解。於是有人說他被強迫、甚至有人用「情勒」兩個字，去形容這個過程，其實並沒有。
因為，冠宇比誰都更渴望再次穿上Team Taiwan國家隊的戰袍，當下卻選擇成全別人的愛，才是最艱難的決定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言