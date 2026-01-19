經典賽／「我不夠韓」 紅雀農場頭號大物證實無法為南韓出戰

紅雀隊農場頭號大物、內野手威瑟霍特（JJ Wetherholt），想為南韓隊出戰世界棒球經典賽「卡關」，他今天受訪證實：「我的南韓血統還不夠」，他的奶奶來自南韓，但雙親都非南韓公民，因此無法符合資格。

威瑟霍特為紅雀在2024年第一輪第七順位選進，去年在2A、3A合計出賽109場，以3成06打擊率敲出125安、17轟，目前已是紅雀農場體系排名第一的大物，全大聯盟則是排名第五。

威瑟霍特今天接受媒體聯訪，談到本季展望，也因他具有韓裔身分，曾在去年底表態若接到徵詢願意為南韓隊出戰經典賽，今天也被問到最新進度，而他回應：「不幸的是，我的韓國血統不夠（I'm not Korean enough），必須要父母是南韓公民，而我是我的祖母為南韓公民。」

他進一步指出，「我有跟我爸說，可能需要他出面，因為技術上來看，我相信他應該可以符合資格，但需要他在南韓處理一些事情，看看能否順利取得公民身分。」

威瑟霍特表示，自己的奶奶年紀很大了，自己一直很希望可以為南韓出賽，「這是我的夢想，因為這對她的意義重大，但不太幸運。」當地媒體對此的報導都已定調為，他確定將不會出戰經典賽。