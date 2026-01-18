經典賽／陳冠宇蔡其昌發「台灣尚勇」春聯 盼球迷持續支持

樂天桃猿隊投手陳冠宇、中職會長蔡其昌今天出席品牌記者會，發放限量的「台灣尚勇」春聯。陳冠宇對球迷喊話，今年有很多國際賽，也有即將展開的中職賽季，盼球迷持續支持。

台灣在地運動品牌Taiwolf首家實體店進駐台北大巨蛋，品牌成立於2023年，先後成為亞洲冬季棒球聯盟中職聯隊及世界12強棒球賽代表隊裝備合作夥伴。

陳冠宇今天出席剪綵活動分享，過去總覺得「日本製造（Made in Japan）」的裝備品質最好，但跟Taiwolf合作後，也感受到「台灣製造」的高品質，感謝品牌的支持，讓球員無後顧之憂地在場上拚戰。

今天活動現場球迷擠滿台北大巨蛋B2通道，陳冠宇對球迷喊話，2026年有很多世界國際賽事，職棒球員也開始準備迎接新賽季，希望球迷持續支持、為運動員加油。

陳冠宇點頭加入世界棒球經典賽（WBC）台灣隊集訓，若留在正選名單中，將是第3度打經典賽。他表示，目前還有個人自主訓練規劃，但個人行程結束後就會投入集訓，確定要參加就會想辦法拿出最好的表現，為國家代表隊效力。