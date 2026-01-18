快訊

伊朗神秘訊息讓川普取消美軍空襲 華郵揭內幕：抗議者崩潰「被拋棄」

115學測國文／文言文變多考生直呼「看不懂」 沒有新詩更簡單

經賽賽／鄭宗哲拚戰WBC一波三折 蔡其昌解釋不公布大名單原因

中央社／ 台北18日電

中職會長蔡其昌今天談起世界棒球經典賽名單表示，旅外球員限制複雜性高，可能會隨時調整，形容旅美好手鄭宗哲溝通過程就「一波三折」，因為鄭宗哲再度換球隊需要重新談。

蔡其昌今天出席品牌活動被問起世界棒球經典賽（WBC）台灣隊名單，他表示，有很多程序還需要完成，以旅美球員來說，除了美職大聯盟官方的限制，還有母球團的限制，母球團可對特定球員做出不同的出賽限制。

蔡其昌表示，在旅外球員出賽限制過多的狀況下，教練團可能需要慎重評估，也有可能割捨，所以名單一直在調整，會等30人正式名單確定後再一併對外說明。

蔡其昌以野手鄭宗哲為例，鄭宗哲季後兩度被指定讓渡（DFA），先從匹茲堡海盜隊到坦帕灣光芒隊，接著又到紐約大都會隊，一個月內換了3個球隊。蔡其昌表示，「鄭宗哲的例子就算一波三折」，先前集訓規劃都是跟光芒隊討論，現在又要跟大都會隊再重新談一次。

蔡其昌表示，集訓名單中有中職、美職、日職、韓職球員，溝通過程很複雜，這些都需要放入考量。

台灣隊已於15日在高雄國家訓練中心展開第1階段集訓，備戰3月開打的正式賽，蔡其昌表示，經典賽每隊都是強敵，每隊都不容輕忽。

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

經典賽／中華職棒合作台灣隊服裝品牌開幕 蔡其昌剪綵、發春聯

TeamTaiwan春聯好夯！蔡其昌春聯首發萬人領取 明起全國319處同步領取

MLB／鄭宗哲二收轉隊消息 轉戰大都會續留40人名單

「台灣尚勇」春聯來了 蔡其昌首印30萬份全台同步發放

相關新聞

經賽賽／鄭宗哲拚戰WBC一波三折 蔡其昌解釋不公布大名單原因

中職會長蔡其昌今天談起世界棒球經典賽名單表示，旅外球員限制複雜性高，可能會隨時調整，形容旅美好手鄭宗哲溝通過程就「一波三...

經典賽／中華職棒合作台灣隊服裝品牌開幕 蔡其昌剪綵、發春聯

中華職棒會長蔡其昌、國手陳冠宇身穿台灣隊帥氣黑色與青色帽T，18日出席台灣隊品牌Taiwolf首間實體店面剪綵儀式！蔡其昌笑說，感謝Taiwolf支援國家隊球衣，讓球員有最舒服的享受，若需調整或有破損

經典賽／陳冠宇點頭加入集訓 全力以赴留完美回憶

中職樂天桃猿隊投手陳冠宇今天出席品牌活動，被問起最後點頭加入世界棒球經典賽集訓原因，他僅表示，留到球場時再說，但既然決定...

經典賽／10年之前打過資格賽 洋基明星二壘手承諾加入英國隊

國際棒球記者史普拉德林（Shawn Spradling）發文指出，洋基隊明星二壘手「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）已承諾，為英國出征2026年世界棒球經典賽。 現年27歲的

經典賽／南韓隊傳壞消息 宋成文腹斜肌拉傷參賽有變數

南韓隊備戰世界棒球經典賽，今天傳出可能有壞消息，剛加盟教士隊的野手宋成文，近日在打擊練習中拉傷腹斜肌，醫院診斷需要約4周...

經典賽／頂級牛棚確定參戰！美國隊已有25位大聯盟球星

世界棒球經典賽3月開打，美國隊今年集結大聯盟頂級球星，今天又有頂級牛棚凱勒（Brad Keller）加入，目前美國已有25人確定參戰。 現年30歲的凱勒上季效力小熊隊，出賽68場，69.2局飆出

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。