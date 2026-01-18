經賽賽／鄭宗哲拚戰WBC一波三折 蔡其昌解釋不公布大名單原因

中職會長蔡其昌今天談起世界棒球經典賽名單表示，旅外球員限制複雜性高，可能會隨時調整，形容旅美好手鄭宗哲溝通過程就「一波三折」，因為鄭宗哲再度換球隊需要重新談。

蔡其昌今天出席品牌活動被問起世界棒球經典賽（WBC）台灣隊名單，他表示，有很多程序還需要完成，以旅美球員來說，除了美職大聯盟官方的限制，還有母球團的限制，母球團可對特定球員做出不同的出賽限制。

蔡其昌表示，在旅外球員出賽限制過多的狀況下，教練團可能需要慎重評估，也有可能割捨，所以名單一直在調整，會等30人正式名單確定後再一併對外說明。

蔡其昌以野手鄭宗哲為例，鄭宗哲季後兩度被指定讓渡（DFA），先從匹茲堡海盜隊到坦帕灣光芒隊，接著又到紐約大都會隊，一個月內換了3個球隊。蔡其昌表示，「鄭宗哲的例子就算一波三折」，先前集訓規劃都是跟光芒隊討論，現在又要跟大都會隊再重新談一次。

蔡其昌表示，集訓名單中有中職、美職、日職、韓職球員，溝通過程很複雜，這些都需要放入考量。

台灣隊已於15日在高雄國家訓練中心展開第1階段集訓，備戰3月開打的正式賽，蔡其昌表示，經典賽每隊都是強敵，每隊都不容輕忽。