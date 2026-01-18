快訊

經典賽／兩「黃金左投」入列？陳偉殷開玩笑稱：聽說中華隊缺左投

聯合新聞網／ 綜合報導
前大聯盟黃金左投陳偉殷（左）、郭泓志（右）。 截圖自影片
世界棒球經典賽（WBC）將在今年3月開打，隨著賽事一步步逼近，中華隊於近期展開第一階段集訓，誓言捍衛國家榮譽。而兩位前大聯盟強力左投陳偉殷郭泓志也在今天曬出練投影片，擺出一副要參戰WBC的架式，並開玩笑表示中華隊是不是「缺左投」，用另類幽默的方式來緩解備戰期間的緊張氣氛，其實陳偉殷與郭泓志兩人主要負責中華隊情蒐工作。

陳偉殷FB粉專稍早貼出一則影片，標題寫道：「WBC中華隊再添戰力？！」而在影片開頭時，只見陳偉殷拿著比賽手套，搞笑表示：「聽說WBC中華隊缺左投，我要來熱身一下。」

陳偉殷（左）、郭泓志（右）。 取自蔡其昌粉絲團
隨後陳偉殷與郭泓志互相傳接球。在影片結尾處，郭泓志幽默對著鏡頭開玩笑地說：「中華隊需要我們是不是？沒空！」

儘管陳偉殷、郭泓志兩位「黃金左投」均已退役，無法再披上國家隊戰袍征戰，但他們兩人仍以另一種形式來為中華隊做出貢獻，目前陳偉殷、郭泓志兩人都在台灣隊情蒐團隊中，利用他們過去在球員時期所累積的豐富經驗，來幫助這批新生代的國家隊好手。

2026年WBC賽事中華隊將與日本、南韓、澳洲與捷克分在同一組，小組前2名才能晉級複賽，競爭可謂相當激烈。面對強敵環伺，中華隊已於本月15日在左營國訓中心展開第一階段集訓，期盼能再創佳績。

經典賽 中華隊 陳偉殷 郭泓志

