經典賽／中華職棒合作台灣隊服裝品牌開幕 蔡其昌剪綵、發春聯

中華職棒會長蔡其昌、國手陳冠宇身穿台灣隊帥氣黑色與青色帽T，18日出席台灣隊品牌Taiwolf首間實體店面剪綵儀式！蔡其昌笑說，感謝Taiwolf支援國家隊球衣，讓球員有最舒服的享受，若需調整或有破損也可處理比以前快速。

現場先舉行有獎徵答活動，搶答正確者可獲得開幕毛巾。中華職棒會長蔡其昌、12強國手陳冠宇與職棒啦啦隊安娜也到現場響應，蔡其昌還在發放限定「台灣尚勇」春聯，現場因此擠得水洩不通。蔡其昌笑說，他今年已經將發放數量與發放點增加一倍，希望讓球迷都可以拿到春聯。







現場開幕活動吸引相當多球迷圍觀參與。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「球衣質料對選手來說很重要！」國手陳冠宇強調，他對衣服與球褲的材質相當重視，若服裝能無後顧之憂，也可讓比賽更加順利。蔡其昌則笑說，以前跟國外品牌合作，服裝若有損毀還要特別寄到國外修復，如今在國內就有專門團隊進駐國家隊，提供舒適的衣服與快速的服務。







蔡其昌在現場發放「台灣尚勇」春聯，吸引大量球迷排隊領取。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

