經典賽／陳冠宇點頭加入集訓 全力以赴留完美回憶
中職樂天桃猿隊投手陳冠宇今天出席品牌活動，被問起最後點頭加入世界棒球經典賽集訓原因，他僅表示，留到球場時再說，但既然決定了，就會全力以赴，盼能成為人生中完美回憶。
35歲左投陳冠宇一度傳出可能婉拒經典賽，但總教練曾豪駒15日在台灣隊開訓典禮時受訪透露，在不厭其煩地溝通下，陳冠宇確定稍晚會加入世界棒球經典賽（WBC）台灣隊集訓。
陳冠宇今天受訪表示，沒有特別因為什麼下決定，但既然決定了就會全力以赴，知道如果要打經典賽，對季前身體調整不是容易的事情，休賽季有維持自主訓練，等私人行程結束就會投入台灣隊集訓。
陳冠宇打過3屆世界12強棒球賽、2屆世界棒球經典賽，若今年再被選入正選名單，將是第3度打經典賽、經驗豐富。被問起是否有想要對決的好手，陳冠宇笑說，確定入選正選名單後再說。
陳冠宇提到，以自己的年齡在團隊中算是資深，希望可以帶著人生經驗進到團隊，跟年輕球員們切磋，也可以學習年輕球員們的活力，若入選正選名單，就跟著團隊一起打出漂亮比賽。
