聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／南韓隊傳壞消息 宋成文腹斜肌拉傷參賽有變數
南韓隊備戰世界棒球經典賽，今天傳出可能有壞消息，剛加盟教士隊的野手宋成文，近日在打擊練習中拉傷腹斜肌，醫院診斷需要約4周復原時間，為參戰經典賽投下變數。
宋成文為2024年世界12強棒球賽南韓隊班底，近兩年在韓職成績破繭而出，去年以3成15打擊率敲出181安、26轟、90分打點，球季結束後挑戰大聯盟，以4年1500萬美元合約加盟教士，目標全力拚進開季名單。
韓聯社今天引述球界人士消息指出，宋成文近日在打擊練習時造成傷情，診斷出腹斜肌拉傷，為了加速康復，宋成文已離開南韓，前往日本橫濱接受治療。
南韓隊目前已在塞班島進行第一階段集訓，宋成文並未加入，而是選擇自主訓練。報導中指出，宋成文預計在下個月赴美參加教士春訓，這次傷情出現，為他是否參加經典賽帶來變數。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言