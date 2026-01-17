快訊

經典賽／南韓隊傳壞消息 宋成文腹斜肌拉傷參賽有變數

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
南韓隊傳出壞消息，剛加盟教士隊的野手宋成文，近日在打擊練習中拉傷腹斜肌，為參戰經典賽投下變數。 歐新社
南韓隊備戰世界棒球經典賽，今天傳出可能有壞消息，剛加盟教士隊的野手宋成文，近日在打擊練習中拉傷腹斜肌，醫院診斷需要約4周復原時間，為參戰經典賽投下變數。

宋成文為2024年世界12強棒球賽南韓隊班底，近兩年在韓職成績破繭而出，去年以3成15打擊率敲出181安、26轟、90分打點，球季結束後挑戰大聯盟，以4年1500萬美元合約加盟教士，目標全力拚進開季名單。

宋成文(左)前年12強時擔任南韓隊隊長。聯合報系資料照
韓聯社今天引述球界人士消息指出，宋成文近日在打擊練習時造成傷情，診斷出腹斜肌拉傷，為了加速康復，宋成文已離開南韓，前往日本橫濱接受治療。

南韓隊目前已在塞班島進行第一階段集訓，宋成文並未加入，而是選擇自主訓練。報導中指出，宋成文預計在下個月赴美參加教士春訓，這次傷情出現，為他是否參加經典賽帶來變數。

