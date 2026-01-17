經典賽／10年之前打過資格賽 洋基明星二壘手承諾加入英國隊
國際棒球記者史普拉德林（Shawn Spradling）發文指出，洋基隊明星二壘手「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）已承諾，為英國出征2026年世界棒球經典賽。
現年27歲的奇森姆是巴哈馬人，上季在洋基拿魚雷棒後大爆發，雖然曾因傷缺陣一段時間，但整季出賽130場，仍繳出31轟、31盜、80打點、打擊率0.242、OPS值0.813的優異成績。不只生涯第2度入選明星賽，還奪下首座銀棒獎。
史普拉德林指出，奇森姆曾在2016年WBC資格賽代表英國隊出賽，10年後再度重返國家隊，這對英國來說是大利多消息，他不僅是球隊最強打者，還將成為整個賽會中數一數二的頂級球員。
前國民隊大物捕手福特（Harry Ford）上季在水手隊出賽8場，已確定會披上英國隊戰袍。英國本屆與美國、墨西哥、義大利和巴西同屬B組，出線難度高。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言