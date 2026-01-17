經典賽／10年之前打過資格賽 洋基明星二壘手承諾加入英國隊

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）加入經典賽英國隊。 美聯社
國際棒球記者史普拉德林（Shawn Spradling）發文指出，洋基隊明星二壘手「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）已承諾，為英國出征2026年世界棒球經典賽

現年27歲的奇森姆是巴哈馬人，上季在洋基拿魚雷棒後大爆發，雖然曾因傷缺陣一段時間，但整季出賽130場，仍繳出31轟、31盜、80打點、打擊率0.242、OPS值0.813的優異成績。不只生涯第2度入選明星賽，還奪下首座銀棒獎。

史普拉德林指出，奇森姆曾在2016年WBC資格賽代表英國隊出賽，10年後再度重返國家隊，這對英國來說是大利多消息，他不僅是球隊最強打者，還將成為整個賽會中數一數二的頂級球員。

前國民隊大物捕手福特（Harry Ford）上季在水手隊出賽8場，已確定會披上英國隊戰袍。英國本屆與美國、墨西哥、義大利和巴西同屬B組，出線難度高。

