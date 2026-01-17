聽新聞
經典賽／頂級牛棚確定參戰！美國隊已有25位大聯盟球星
世界棒球經典賽3月開打，美國隊今年集結大聯盟頂級球星，今天又有頂級牛棚凱勒（Brad Keller）加入，目前美國已有25人確定參戰。
現年30歲的凱勒上季效力小熊隊，出賽68場，69.2局飆出75次三振，防禦率2.07，每局被上壘率0.96，休賽季同意費城人開出的2年2200萬美元合約。
美國上屆經典賽在決賽輸給日本隊，這屆帶著豪華陣容捲土重來。外野有「法官」賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、巴克斯頓（Byron Buxton）和主要擔任指定打擊的史瓦柏（Kyle Schwarber）。
內野則有60轟重砲捕手羅利（Cal Raleigh）、捕手史密斯（Will Smith）、一壘手哈波（Bryce Harper）、 二壘手圖蘭（Brice Turang）、游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）、游擊手韓德森（Gunnar Henderson）、三壘手布萊格曼（Alex Bregman）、工具人克萊門特（Ernie Clement）。
投手由國聯塞揚史肯斯（Paul Skenes）和美聯賽揚史庫柏（Tarik Skubal）領銜，包含克蕭（Clayton Kershaw）、米勒（Mason Miller）、萊恩（Joe Ryan）、霍梅斯（Clay Holmes）、麥克林（Nolan McLean）、貝德納（David Bednar）、韋伯（Logan Webb）、賈克斯（Griffin Jax）、史皮爾（Gabe Speier）、凱勒。
