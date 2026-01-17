快訊

紐時：中國漁船兩度大規模東海聚集 疑演練控制海域

大潤發保全賣場內性侵女實習生！全聯「概括承受」需賠300萬元

頻傳要選台北市長？陳佩琪坦言「很驚訝」曝黃國昌來問這事

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／林家正是他先看到的 蔣少宏昔陪讀英文今同拚中華隊

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
蔣少宏（前）、林家正（後）是國小、國中隊友，如今在中華隊一起為世界棒球經典賽備戰。記者劉學聖／攝影
蔣少宏（前）、林家正（後）是國小、國中隊友，如今在中華隊一起為世界棒球經典賽備戰。記者劉學聖／攝影

林家正、蔣少宏兩位1997年次的巨蟹男，是新埔國小、二重國中棒球隊隊友，季外也常常一起訓練，在這次世界棒球經典賽首度在國家隊一起集訓，蔣少宏說：「一起為國家打拚這件事比較特別，這是國中完全不會想到的畫面。」

蔣少宏去年就是經典賽資格賽班底，林家正雖也進入培訓名單，但因赴美洽談合約並未亮相，最終也因收到附帶大聯盟春訓的小聯盟合約而辭退，全程並未現身集訓；兩人這次再度進入經典賽培訓名單，穿上同一件球衣，一起參與集訓。

事實上，兩人休賽季常常相約訓練，這個冬天更是一起練了一個月左右，找了地方一起運動、打擊練習，但蔣少宏說：「休賽季一起練，和一起被找來這邊（中華隊）練，感覺很不一樣，特別的是一起為國家隊打拚的這個感覺。」

蔣少宏回想以前兩人玩在一起的時光，林家正因為要準備高中赴美國就學，自己常常到他家裡陪他讀書、上英文課，上完課再一起吃飯、聊天、散步，林家正的媽媽也把他當自己小孩照顧，「本來彼此個性就熟悉，可以混在一起，應該頻率算滿接近吧！」蔣少宏說，雖然還只是培訓隊，但從國中畢業後，地理上一人在美國、一人在台灣，時間上也相隔了10多年，現在能在這裡同隊，「那種感覺是滿棒的。」

看世界12強棒球賽發光的林家正，蔣少宏認為，他本來就有能力，之前沒被注意到，並不代表就是能力不好，而12強就是在剛剛好的moment，把狀態最好的自己呈現出來。

中華隊此次培訓名單納入4位捕手，外界預期正選名單取3人機會高，面對隊內競爭，蔣少宏說先不用想那麼多，「就是專注當下，盡力把自己準備好，讓教練決定派誰下場。」

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

中職／陳鏞基難忘2013經典賽撲壘 開心後輩12強奪冠補足遺憾

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

經典賽／12強之神首度挑戰WBC 張奕：越強對手越想擊敗

經典賽／宋家豪傳退出中華隊 蔡其昌：持續溝通了解中

相關新聞

經典賽／林家正是他先看到的 蔣少宏昔陪讀英文今同拚中華隊

林家正、蔣少宏兩位1997年次的巨蟹男，是新埔國小、二重國中棒球隊隊友，季外也常常一起訓練，在這次世界棒球經典賽首度在國...

經典賽／日本再公布11人沒大聯盟3球星 沒合約的菅野智之也入選

世界棒球經典賽3月開打，日本隊監督井端弘和今天宣布菅野智之等11人入選，加上先前宣布的大谷翔平等8人，目前已有19人確定參賽。 日本隊第一波公布的球員有道奇隊大谷翔平、天使隊菊池雄星、教士隊松井

經典賽／補齊美國野手最後拼圖 三壘手布萊格曼簽大約後參戰

明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）日前與小熊隊簽5年1.75億美元合約，今天確定將代表美國隊出征世界棒球經典賽（WBC）。 布萊格曼是大聯盟頂級三壘手，生涯10年累積209轟，打擊率

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

2026年3月將舉行世界棒球經典賽（WBC），球迷們於15日晚間展開東京分組賽搶票大戰。

經典賽／12強之神首度挑戰WBC 張奕：越強對手越想擊敗

張奕在兩屆世界12強棒球賽投成「12強之神」，如今將要首度挑戰世界棒球經典賽國手資格，面對強度升級的對手，張奕躍躍欲試，...

經典賽／克蕭當吉祥物或連投3場都OK 若對上大谷自嘲「代表出事了」

世界棒球經典賽美國隊今天迎接驚喜消息，37歲傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）確定以選手身分參戰，別說球迷意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。