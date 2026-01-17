經典賽／林家正是他先看到的 蔣少宏昔陪讀英文今同拚中華隊

林家正、蔣少宏兩位1997年次的巨蟹男，是新埔國小、二重國中棒球隊隊友，季外也常常一起訓練，在這次世界棒球經典賽首度在國家隊一起集訓，蔣少宏說：「一起為國家打拚這件事比較特別，這是國中完全不會想到的畫面。」

蔣少宏去年就是經典賽資格賽班底，林家正雖也進入培訓名單，但因赴美洽談合約並未亮相，最終也因收到附帶大聯盟春訓的小聯盟合約而辭退，全程並未現身集訓；兩人這次再度進入經典賽培訓名單，穿上同一件球衣，一起參與集訓。

事實上，兩人休賽季常常相約訓練，這個冬天更是一起練了一個月左右，找了地方一起運動、打擊練習，但蔣少宏說：「休賽季一起練，和一起被找來這邊（中華隊）練，感覺很不一樣，特別的是一起為國家隊打拚的這個感覺。」

蔣少宏回想以前兩人玩在一起的時光，林家正因為要準備高中赴美國就學，自己常常到他家裡陪他讀書、上英文課，上完課再一起吃飯、聊天、散步，林家正的媽媽也把他當自己小孩照顧，「本來彼此個性就熟悉，可以混在一起，應該頻率算滿接近吧！」蔣少宏說，雖然還只是培訓隊，但從國中畢業後，地理上一人在美國、一人在台灣，時間上也相隔了10多年，現在能在這裡同隊，「那種感覺是滿棒的。」

看世界12強棒球賽發光的林家正，蔣少宏認為，他本來就有能力，之前沒被注意到，並不代表就是能力不好，而12強就是在剛剛好的moment，把狀態最好的自己呈現出來。

中華隊此次培訓名單納入4位捕手，外界預期正選名單取3人機會高，面對隊內競爭，蔣少宏說先不用想那麼多，「就是專注當下，盡力把自己準備好，讓教練決定派誰下場。」