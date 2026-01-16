經典賽／日本再公布11人沒大聯盟3球星 沒合約的菅野智之也入選

世界棒球經典賽3月開打，日本隊監督井端弘和今天宣布菅野智之等11人入選，加上先前宣布的大谷翔平等8人，目前已有19人確定參賽。

日本隊第一波公布的球員有道奇隊大谷翔平、天使隊菊池雄星、教士隊松井裕樹、火腿隊伊藤大海、巨人隊大勢、西武獅隊平良海馬、阪神隊石井大智、羅德隊種市篤暉。

這次新增的11人名單以日職球星為主，包含軟銀隊松本裕樹、阪神隊坂本誠志郎、歐力士隊若月健矢、橫濱隊牧秀悟、西武隊源田壯亮、阪神隊佐藤輝明、軟銀隊牧原大成、軟銀隊快腿周東佑京、軟銀隊近藤健介、阪神隊森下翔太。上季效力大聯盟金鶯隊，目前仍是自由球員的菅野智之也入列。

菅野智之目前還在找球隊，依然入選了經典賽。 美聯社

井端監督提到，整體名單已差不多定下來，但還有幾名大聯盟球員尚未正式聯絡，下一次就能把所有球員公布。關於山本由伸、村上宗隆、岡本和真的狀況，井端表示，「球員本人都表達想參賽的意願。但目前還沒收到MLB方面正式通知，因此暫時無法公布，只能持續等待。」

西武獅內野手源田壯亮前年爆發婚外情醜聞，去年打擊創生涯最差紀錄，這次仍入選日本隊。井端監督解釋，「我認為他的守備是日本第一等級，也期待他那種纏鬥型、很有韌性的打擊表現。」