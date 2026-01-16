經典賽／補齊美國野手最後拼圖 三壘手布萊格曼簽大約後參戰

明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）日前與小熊隊簽5年1.75億美元合約，今天確定將代表美國隊出征世界棒球經典賽（WBC）。

布萊格曼是大聯盟頂級三壘手，生涯10年累積209轟，打擊率0.272，OPS值0.846。曾兩度奪下世界大賽冠軍、3屆全明星、1座金手套、1座銀棒獎。

布萊格曼去年在紅襪隊出賽114場，有28轟，打擊率0.273，OPS值0.821，休賽季與小熊簽大合約，選擇穿3號球衣。布萊格曼在加盟記者會上提到，選擇3號是因為想拿到第3座世界大賽冠軍。

布萊格曼告知小熊，計畫代表美國隊出戰經典賽，並強調不會影響他為小熊效力及投入球隊相關工作的安排。

美國隊目前野手陣容眾星雲集，外野有「法官」賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、巴克斯頓（Byron Buxton）和主要擔任指定打擊的史瓦柏（Kyle Schwarber）。

內野則有60轟重砲捕手羅利（Cal Raleigh）、捕手史密斯（Will Smith）、一壘手哈波（Bryce Harper）、游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）、游擊手韓德森（Gunnar Henderson）、 二壘手圖蘭（Brice Turang）、工具人克萊門特（Ernie Clement），布萊格曼成為三壘手，算是補齊最後一塊拼圖。

投手方面則是國聯塞揚史肯斯（Paul Skenes）和美聯賽揚史庫柏（Tarik Skubal）領銜，剛退休的克蕭（Clayton Kershaw）擔任精神領袖，還有米勒（Mason Miller）、萊恩（Joe Ryan）、霍梅斯（Clay Holmes）、麥克林（Nolan McLean）、貝德納（David Bednar）、韋伯（Logan Webb）、賈克斯（Griffin Jax）、史皮爾（Gabe Speier）。