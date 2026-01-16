快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

台灣寶可夢中心開賣7款新品！閃亮水伊布、帆布材質百變怪和皮卡丘太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／補齊美國野手最後拼圖 三壘手布萊格曼簽大約後參戰

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊格曼。美國隊官方X
布萊格曼。美國隊官方X

明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）日前與小熊隊簽5年1.75億美元合約，今天確定將代表美國隊出征世界棒球經典賽（WBC）。

布萊格曼是大聯盟頂級三壘手，生涯10年累積209轟，打擊率0.272，OPS值0.846。曾兩度奪下世界大賽冠軍、3屆全明星、1座金手套、1座銀棒獎。

布萊格曼去年在紅襪隊出賽114場，有28轟，打擊率0.273，OPS值0.821，休賽季與小熊簽大合約，選擇穿3號球衣。布萊格曼在加盟記者會上提到，選擇3號是因為想拿到第3座世界大賽冠軍。

布萊格曼告知小熊，計畫代表美國隊出戰經典賽，並強調不會影響他為小熊效力及投入球隊相關工作的安排。

美國隊目前野手陣容眾星雲集，外野有「法官」賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、巴克斯頓（Byron Buxton）和主要擔任指定打擊的史瓦柏（Kyle Schwarber）。

內野則有60轟重砲捕手羅利（Cal Raleigh）、捕手史密斯（Will Smith）、一壘手哈波（Bryce Harper）、游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）、游擊手韓德森（Gunnar Henderson）、 二壘手圖蘭（Brice Turang）、工具人克萊門特（Ernie Clement），布萊格曼成為三壘手，算是補齊最後一塊拼圖。

投手方面則是國聯塞揚史肯斯（Paul Skenes）和美聯賽揚史庫柏（Tarik Skubal）領銜，剛退休的克蕭（Clayton Kershaw）擔任精神領袖，還有米勒（Mason Miller）、萊恩（Joe Ryan）、霍梅斯（Clay Holmes）、麥克林（Nolan McLean）、貝德納（David Bednar）、韋伯（Logan Webb）、賈克斯（Griffin Jax）、史皮爾（Gabe Speier）。

經典賽

相關新聞

經典賽／就算退休也要投！克蕭加入美國隊 生涯首度參戰WBC圓夢

37歲傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），已經投完大聯盟生涯的最後一球，但那並非選手生涯的最後一球，美國隊今...

經典賽／克蕭當吉祥物或連投3場都OK 若對上大谷自嘲「代表出事了」

世界棒球經典賽美國隊今天迎接驚喜消息，37歲傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）確定以選手身分參戰，別說球迷意...

經典賽／12強之神首度挑戰WBC 張奕：越強對手越想擊敗

張奕在兩屆世界12強棒球賽投成「12強之神」，如今將要首度挑戰世界棒球經典賽國手資格，面對強度升級的對手，張奕躍躍欲試，...

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

2026年3月將舉行世界棒球經典賽（WBC），球迷們於15日晚間展開東京分組賽搶票大戰。

經典賽／補齊美國野手最後拼圖 三壘手布萊格曼簽大約後參戰

明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）日前與小熊隊簽5年1.75億美元合約，今天確定將代表美國隊出征世界棒球經典賽（WBC）。 布萊格曼是大聯盟頂級三壘手，生涯10年累積209轟，打擊率

經典賽／2混血戰力報到時間持續溝通 蔡其昌：到此刻意願都很高

中華隊為世界棒球經典賽接洽混血戰力，兩位台裔美籍選手龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fair...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。