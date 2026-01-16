聽新聞
經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」
2026年3月將舉行世界棒球經典賽（WBC），球迷們於15日晚間展開東京分組賽搶票大戰。WBC開放4個官方售票網：eplus、eplus（International）、Ticket Pia、Lawson Ticket，即使部分售票網需要認證過的日本電話和地址，且要開啟VPN才能購買，提高了搶票門檻，但中華隊相關場次仍全數售罄，顯見球迷們的熱血支持。
沒有搶到票的球迷也不用太絕望，現在還有3個管道有機會看到中華隊的經典賽表現：
1.東京巨蛋現場購票
現在最快速、最有機會得到票的方式，就是殺到東京巨蛋現場。東京巨蛋16日11：00開放東京分組賽現場購票，在東京有認識的人的話，或許有一絲希望。
2.官方公認轉售平台
WBC官網公告目前正在規畫開設「官方公認轉售平台」，提供合法、公平的門票轉售機制。WBC也嚴正呼籲，不要購買黃牛票，表示已對非法轉售門票的行為展開調查，主辦單位有權取消非法門票的入場資格。
3.持續刷票等待清票
售票網偶爾會有未結帳成功的票券回流，或許可以持續刷票等待清票，如果只是想感受氣氛，可以多刷刷3月5日對澳洲，或3月7日對捷克的票，這兩場入手的難度相對較低。
世界棒球經典賽C組中華隊出賽場次
3/5 (四) vs 澳洲： 應援區在三壘側（指定席A/B）
3/6 (五) vs 日本： 應援區在左外野（部分區域）
3/7 (六) vs 捷克： 應援區在三壘側（指定席A/B）
3/8 (日) vs 韓國： 應援區在一壘側（指定席A/B）
