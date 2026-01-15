經典賽／2混血戰力報到時間持續溝通 蔡其昌：到此刻意願都很高

中華隊為世界棒球經典賽接洽混血戰力，兩位台裔美籍選手龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）對披上中華隊戰袍依然抱持高度興趣。中職會長蔡其昌表示，兩人到此刻的意願都算很高，聯盟也在與球員、球團持續溝通，「像是會不會提早到」，言談之中透露好消息。

由於經典賽對於選手參賽資格規定寬鬆，各國點兵向上溯及父母血統，而中華隊也在去年夏天赴美接洽，卡洛爾（Corbin Carroll）明確婉拒，已確定將為美國隊出賽，龍恩、費爾柴德則給予正面回覆。

龍恩隸屬小熊體系，最高層級3A，費爾柴德去年3度遭到指定讓渡，12月與守護者隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約，是否如計畫投入中華隊受到關注。

「我的感覺是，他們的意願到此刻都算很高，所以他們會有一些想法，我們還在持續溝通，像是想不想早一點到。」蔡其昌表示，兩人報到時間需要個人意願、球團同意雙雙配合，目前都還未定，儘管要到日本宮崎的官辦行程才能加入團隊，但提前在台灣出現，並非沒有機會。