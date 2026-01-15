快訊

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／2混血戰力報到時間持續溝通 蔡其昌：到此刻意願都很高

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
龍恩(左)與費柴爾德(右)向中華隊報到時間仍在溝通。龍恩IG、路透
龍恩(左)與費柴爾德(右)向中華隊報到時間仍在溝通。龍恩IG、路透

中華隊為世界棒球經典賽接洽混血戰力，兩位台裔美籍選手龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）對披上中華隊戰袍依然抱持高度興趣。中職會長蔡其昌表示，兩人到此刻的意願都算很高，聯盟也在與球員、球團持續溝通，「像是會不會提早到」，言談之中透露好消息。

由於經典賽對於選手參賽資格規定寬鬆，各國點兵向上溯及父母血統，而中華隊也在去年夏天赴美接洽，卡洛爾（Corbin Carroll）明確婉拒，已確定將為美國隊出賽，龍恩、費爾柴德則給予正面回覆。

龍恩隸屬小熊體系，最高層級3A，費爾柴德去年3度遭到指定讓渡，12月與守護者隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約，是否如計畫投入中華隊受到關注。

「我的感覺是，他們的意願到此刻都算很高，所以他們會有一些想法，我們還在持續溝通，像是想不想早一點到。」蔡其昌表示，兩人報到時間需要個人意願、球團同意雙雙配合，目前都還未定，儘管要到日本宮崎的官辦行程才能加入團隊，但提前在台灣出現，並非沒有機會。

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

經典賽／宋家豪傳退出中華隊 蔡其昌：持續溝通了解中

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

經典賽／少了鄧愷威雖有點遺憾 蔡其昌：挑43人就有這樣的預期

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

相關新聞

經典賽／宋家豪傳退出中華隊 蔡其昌：持續溝通了解中

上屆為中華隊擔任終結者的旅日投手宋家豪，今天未出席開訓儀式，參賽動態引起關注，中職聯盟會長蔡其昌表示，目前還在了解狀況、...

經典賽／東蛋中華隊賽事今晚6點搶票！ 日旅達人林氏璧給建議

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在左營國訓中心正式啟動集訓，首批參與以中職入選球員為主，共31人報到、公布32人名單，以富...

經典賽／正式公布首批32人集訓名單！ 悍將5人最大團

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在左營國訓中心正式啟動集訓，首批參與以中職入選球員為主，共31人報到、公布32人名單，以富...

經典賽／陳傑憲「有點裸露」接隊長 再戰中華隊有跟傷勢對話

2024年以隊長之姿帶領中華隊站上12強之巔後，陳傑憲再也脫不下台灣隊長頭銜，今天在經典賽中華隊開訓之日再度確認由他續任...

經典賽／2混血戰力報到時間持續溝通 蔡其昌：到此刻意願都很高

中華隊為世界棒球經典賽接洽混血戰力，兩位台裔美籍選手龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fair...

經典賽／過去兩年沒少哭過 鄭宗哲談DFA沒藉口「事實就是沒打好」

旅美生涯動盪之際，鄭宗哲投入世界棒球經典賽中華隊集訓，談到短期內兩次指定讓渡經驗，鄭宗哲坦言遭到海盜隊DFA時確實有點難...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。