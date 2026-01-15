經典賽／東蛋中華隊賽事今晚6點搶票！ 日旅達人林氏璧給建議

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在左營國訓中心正式啟動集訓，首批參與以中職入選球員為主，共31人報到、公布32人名單，以富邦悍將隊5人最多。日旅達人林氏璧稍早在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2026年3月在東京巨蛋的WBC世界棒球經典賽預賽，今晚6點要搶票了，提出多項建議供民眾參考，包括因有時差要設好鬧鐘。

林氏璧說，前兩天他查了3月5到8日台灣出賽前後出發的機票，沒有想像中貴。傳統航空是貴，LCC有約一萬二。但今晚很多人確認買到票之後，可能會快速漲起。

林氏璧指出，最受矚目的一場是3月6日星期五7PM，台灣對決日本。基本上台灣的比賽中應該只有這場需要用搶的。因為這次和上次不一樣的是，不是一次賣一天的票，是一場一場賣的。基本上只要沒有日本出賽的場次，應該都不困難，甚至可能直接到現場買，但這場肯定不好搶。

林氏璧指出，必需調好鬧鐘，台灣時間6PM，日本時間7PM。針對台灣球迷，他發現大家都推薦 「eplus 海外購票網頁」。因為取票方式是手機電子票（QR Code）很方便。若使用他去年買的Lawson Ticket、Ticket Pia的話，需要在指定期限到日本當地超商使用機台取票。如果人不在日本或是沒有朋友在日本比較麻煩。這個網頁不需要日本手機門號，也不需要先註冊日本會員，對台灣球迷很友善。1次購買最多4張。

如果怕海外信用卡會刷失敗，林氏璧說，可以多準備幾張卡，也可事先通知銀行客服說今晚可能會有海外刷卡交易，並確認海外交易功能已開啟，至少不要因為銀行端擋而失敗。