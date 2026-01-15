快訊

忠孝新生站傳亮「刀」乘客四散 北捷發聲曝：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／東蛋中華隊賽事今晚6點搶票！ 日旅達人林氏璧給建議

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中華隊備戰世界棒球經典賽今天在左營國訓中心正式啟動集訓，喊出前進邁阿密。記者劉學聖／攝影
中華隊備戰世界棒球經典賽今天在左營國訓中心正式啟動集訓，喊出前進邁阿密。記者劉學聖／攝影

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在左營國訓中心正式啟動集訓，首批參與以中職入選球員為主，共31人報到、公布32人名單，以富邦悍將隊5人最多。日旅達人林氏璧稍早在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2026年3月在東京巨蛋的WBC世界棒球經典賽預賽，今晚6點要搶票了，提出多項建議供民眾參考，包括因有時差要設好鬧鐘。

林氏璧說，前兩天他查了3月5到8日台灣出賽前後出發的機票，沒有想像中貴。傳統航空是貴，LCC有約一萬二。但今晚很多人確認買到票之後，可能會快速漲起。

林氏璧指出，最受矚目的一場是3月6日星期五7PM，台灣對決日本。基本上台灣的比賽中應該只有這場需要用搶的。因為這次和上次不一樣的是，不是一次賣一天的票，是一場一場賣的。基本上只要沒有日本出賽的場次，應該都不困難，甚至可能直接到現場買，但這場肯定不好搶。

林氏璧指出，必需調好鬧鐘，台灣時間6PM，日本時間7PM。針對台灣球迷，他發現大家都推薦 「eplus 海外購票網頁」。因為取票方式是手機電子票（QR Code）很方便。若使用他去年買的Lawson Ticket、Ticket Pia的話，需要在指定期限到日本當地超商使用機台取票。如果人不在日本或是沒有朋友在日本比較麻煩。這個網頁不需要日本手機門號，也不需要先註冊日本會員，對台灣球迷很友善。1次購買最多4張。

如果怕海外信用卡會刷失敗，林氏璧說，可以多準備幾張卡，也可事先通知銀行客服說今晚可能會有海外刷卡交易，並確認海外交易功能已開啟，至少不要因為銀行端擋而失敗。

經典賽 WBC中華隊 中華隊

延伸閱讀

優惠機票最後一天！遊日達人曝：東京、北海道「香噴噴價格」

日本可以用Apple Pay嗎？ 日旅達人測試說可以但詢問有訣竅

日本跨年注意事項 日旅達人這樣說

日本流感疫情不嚴重？ 林氏璧曝3大流行熱點

相關新聞

經典賽／東蛋中華隊賽事今晚6點搶票！ 日旅達人林氏璧給建議

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在左營國訓中心正式啟動集訓，首批參與以中職入選球員為主，共31人報到、公布32人名單，以富...

經典賽／正式公布首批32人集訓名單！ 悍將5人最大團

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在左營國訓中心正式啟動集訓，首批參與以中職入選球員為主，共31人報到、公布32人名單，以富...

經典賽／陳傑憲「有點裸露」接隊長 再戰中華隊有跟傷勢對話

2024年以隊長之姿帶領中華隊站上12強之巔後，陳傑憲再也脫不下台灣隊長頭銜，今天在經典賽中華隊開訓之日再度確認由他續任...

經典賽／兩大混血戰力 曾總：龍仔、費仔預計228加入球隊

中華隊今年參戰世界棒球經典賽，能否首度獲得台裔美籍戰力助拳？總教練曾豪駒透露，龍恩（Jonathon Long）、費爾柴...

經典賽／過去兩年沒少哭過 鄭宗哲談DFA沒藉口「事實就是沒打好」

旅美生涯動盪之際，鄭宗哲投入世界棒球經典賽中華隊集訓，談到短期內兩次指定讓渡經驗，鄭宗哲坦言遭到海盜隊DFA時確實有點難...

經典賽／當兵不讀不接徵詢訊息 鄭浩均：中華隊以為我拒絕

中信兄弟隊本土王牌鄭浩均參與中華隊集訓，有機會首度在一級賽事穿上國家隊戰袍，回想收到通知過程卻有點搞笑，他因當時正服12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。