經典賽／比喻大谷再怎麼強也是人 南韓傳奇李大浩解讀贏球之道

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日本是上屆經典賽冠軍，也是南韓最想戰勝的對象。 路透
日本是上屆經典賽冠軍，也是南韓最想戰勝的對象。 路透

世界棒球經典賽將於3月5日開打，中華隊和日本、南韓、澳洲、捷克分在預賽C組，「5搶2」爭取八強門票，南韓退役名將李大浩談到道奇隊重量級球星大谷翔平，他說：「大谷當然是非常優秀的球員，但他也是人，國際賽的關鍵仍是投手。」

日本挑戰經典賽2連霸、隊史第4冠，大谷確定再披國家隊戰袍，3月6日預賽首戰對決中華隊、7日和南韓交手，8日則是中華、南韓之戰。

南韓已經連續3屆經典賽未能晉級八強，李大浩接受南韓媒體「體育朝鮮」採訪時透露，多次代表南韓參加國際賽，壓力真的很大，希望球迷能夠支持國家隊，幫助球員減輕壓力，讓他們專注獲得佳績。」

李大浩表示，大谷當然很優秀，不過他也是人，無法預知狀況，3月出賽對打者很難，國際賽關鍵在於投手表現；目前南韓隊投手群正在積極備戰，在美國職棒累積經驗的球員如果發揮出色，將有帶動球隊的效果。

他說：「希望打者有好表現，投手就能更輕鬆投球。」

李大浩過去在南韓職棒17年締造374支全壘打紀錄，加上美、日職棒5年共有486支，今年接受中信兄弟隊邀請，將在春訓期間擔任客座打擊教練，不僅首次來台任職，2月25日兄弟、日職軟銀鷹隊交流賽也會隨隊以教練身分出席。

