快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

經典賽／納入多位年輕投手 曾豪駒霸氣註解：會選到的都是最強

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
中華隊備戰世界棒球經典賽今天在左營國訓中心正式啟動集訓，總教練曾豪駒。記者劉學聖／攝影 劉學聖
中華隊備戰世界棒球經典賽今天在左營國訓中心正式啟動集訓，總教練曾豪駒。記者劉學聖／攝影 劉學聖

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天正式展開集訓，本次名單納入多位20歲上下的年輕投手，總教練曾豪駒有霸氣註解：「會選到的，都是最好投手。」也強調不管是資深或年輕選手，都盼他們能把握穿上中華隊球衣的機會。

中華隊今天正式亮牌32人首批集訓名單，投手陣容有不少新面孔，包括賴胤豪、林詩翔、韋宏亮、張弘稜，孫易磊雖在去年3月已經征戰過經典賽資格賽，但也還只是20歲的稚齡投手。

談到投手選才年輕化，曾豪駒表示，「會納入很多年輕選手，是因為在去年賽季都有看到他們表現，都是具有潛力的投手，會選到的都是最好投手，也是代表你有能力，才能進到中華隊集訓。」至於左投相對稀少，他坦言：「的確左投比較少，但不管是左投、右投，只要你能壓制，敢在場上面對狀況，就是我們需要的投手。」

曾豪駒表示，選手經驗是透過一次次累積，此次陣容包括12強、經典賽資格賽班底，再加入幾位年輕選手，組成全新團隊，也盼團隊氛圍鞏固起來，一起面對接下來的比賽。

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

經典賽／陳傑憲「有點裸露」接隊長 再戰中華隊有跟傷勢對話

經典賽／曾總注意到張弘稜因球速增加 找郭泓志訓練有成果

經典賽／兩大混血戰力 曾總：龍仔、費仔預計228加入球隊

經典賽／中華隊還有神秘成員 曾總證實陳冠宇即將報到

相關新聞

經典賽／正式公布首批32人集訓名單！ 悍將5人最大團

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在左營國訓中心正式啟動集訓，首批參與以中職入選球員為主，共31人報到、公布32人名單，以富...

經典賽／陳傑憲「有點裸露」接隊長 再戰中華隊有跟傷勢對話

2024年以隊長之姿帶領中華隊站上12強之巔後，陳傑憲再也脫不下台灣隊長頭銜，今天在經典賽中華隊開訓之日再度確認由他續任...

經典賽／兩大混血戰力 曾總：龍仔、費仔預計228加入球隊

中華隊今年參戰世界棒球經典賽，能否首度獲得台裔美籍戰力助拳？總教練曾豪駒透露，龍恩（Jonathon Long）、費爾柴...

經典賽／上屆跌跤學到一課 曾峻岳看悍將最大團想「全部都留下」

中華隊備戰世界棒球經典賽今天展開集訓，首批32人集訓名單亮牌，富邦悍將隊5人成為最大團，曾峻岳直到聽領隊陳昭如提起才發現...

經典賽／當兵不讀不接徵詢訊息 鄭浩均：中華隊以為我拒絕

中信兄弟隊本土王牌鄭浩均參與中華隊集訓，有機會首度在一級賽事穿上國家隊戰袍，回想收到通知過程卻有點搞笑，他因當時正服12...

經典賽／納入多位年輕投手 曾豪駒霸氣註解：會選到的都是最強

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天正式展開集訓，本次名單納入多位20歲上下的年輕投手，總教練曾豪駒有霸氣註解：「會選到的，都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。