經典賽／納入多位年輕投手 曾豪駒霸氣註解：會選到的都是最強
中華隊備戰世界棒球經典賽，今天正式展開集訓，本次名單納入多位20歲上下的年輕投手，總教練曾豪駒有霸氣註解：「會選到的，都是最好投手。」也強調不管是資深或年輕選手，都盼他們能把握穿上中華隊球衣的機會。
中華隊今天正式亮牌32人首批集訓名單，投手陣容有不少新面孔，包括賴胤豪、林詩翔、韋宏亮、張弘稜，孫易磊雖在去年3月已經征戰過經典賽資格賽，但也還只是20歲的稚齡投手。
談到投手選才年輕化，曾豪駒表示，「會納入很多年輕選手，是因為在去年賽季都有看到他們表現，都是具有潛力的投手，會選到的都是最好投手，也是代表你有能力，才能進到中華隊集訓。」至於左投相對稀少，他坦言：「的確左投比較少，但不管是左投、右投，只要你能壓制，敢在場上面對狀況，就是我們需要的投手。」
曾豪駒表示，選手經驗是透過一次次累積，此次陣容包括12強、經典賽資格賽班底，再加入幾位年輕選手，組成全新團隊，也盼團隊氛圍鞏固起來，一起面對接下來的比賽。
