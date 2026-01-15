快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

經典賽／陳傑憲「有點裸露」接隊長 再戰中華隊有跟傷勢對話

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
中華隊隊長陳傑憲（左）。記者劉學聖／攝影
中華隊隊長陳傑憲（左）。記者劉學聖／攝影

2024年以隊長之姿帶領中華隊站上12強之巔後，陳傑憲再也脫不下台灣隊長頭銜，今天在經典賽中華隊開訓之日再度確認由他續任隊長，陳傑憲透露連任幕後故事，生動還原自己當下是以「有點裸露」的狀態出現。

中華隊今天在左營國訓中心展開集訓，開訓儀式上由隊長陳傑憲代表致詞，一併證實隊長仍是陳傑憲。

總教練曾豪駒笑說，「我還沒開口，他就說沒問題了，他自己應該知道啦！」他說陳傑憲一直都把團隊氛圍、向心力帶得很好，隊長沒有第二人選，也希望他繼續把好的東西維持下來。

陳傑憲口中的版本生動許多，他還原自己當時正在房間廁所大便，聽到有人按門鈴，探頭出來發現是總仔，「我說總仔歹勢，我在大便。他說這次一樣麻煩你，我說我知道、我知道。」陳傑憲形容自己是在一個很匆忙、很尷尬的狀態下連任隊長，後來曾總還傳來簡訊抱歉，「我說我也不好意思，用有點裸露的狀態出現。」

已在曾豪駒麾下第三次擔任隊長，陳傑憲知道自己的任務，就是把團隊氣氛帶起來，讓大家可以很開心、享受去面對比賽，「這次報到和12強滿像，滿熟悉彼此，一上巴士話匣子就打開了。」相比12強賽，不同的是經典賽有來自大聯盟的規定，旅美球員要到官辦行程才能加入團隊，陳傑憲也說這會是比較辛苦的地方，「但台灣人就是熱情，如果感受到熱情，自己也會被感染到，相信這不是問題。」

陳傑憲忙碌整年，自身也受到傷勢影響，仍義無反顧為國家隊征戰，陳傑憲對此則說：「我有好好跟我的傷勢對話。」他表示，要說痊癒當然不可能，但在可控範圍內，自己也很想趕快投入訓練，「可以控制的是自己心態，我知道我很想為國家隊付出，希望可以用健康的身體完成這次集訓，接下來進入春訓。」

經典賽 WBC中華隊 陳傑憲 曾豪駒 中華隊

延伸閱讀

影／中華隊備戰世界棒球經典賽開訓 陳傑憲續任隊長

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

經典賽／中華隊43人集訓名單疑流出 旅外19人領銜、5名20歲投手成焦點

中職／3強打挑戰0.344神紀錄 王柏融用2年已打88折、林立後勢看漲

相關新聞

經典賽／正式公布首批32人集訓名單！ 悍將5人最大團

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在左營國訓中心正式啟動集訓，首批參與以中職入選球員為主，共31人報到、公布32人名單，以富...

經典賽／陳傑憲「有點裸露」接隊長 再戰中華隊有跟傷勢對話

2024年以隊長之姿帶領中華隊站上12強之巔後，陳傑憲再也脫不下台灣隊長頭銜，今天在經典賽中華隊開訓之日再度確認由他續任...

經典賽／兩大混血戰力 曾總：龍仔、費仔預計228加入球隊

中華隊今年參戰世界棒球經典賽，能否首度獲得台裔美籍戰力助拳？總教練曾豪駒透露，龍恩（Jonathon Long）、費爾柴...

經典賽／過去兩年沒少哭過 鄭宗哲談DFA沒藉口「事實就是沒打好」

旅美生涯動盪之際，鄭宗哲投入世界棒球經典賽中華隊集訓，談到短期內兩次指定讓渡經驗，鄭宗哲坦言遭到海盜隊DFA時確實有點難...

經典賽／穿國家隊戰袍是很大honor 林家正不排除中職可能性

2024年世界12強棒球賽化身心靈捕手的林家正，將在今年世界棒球經典賽再度披上國家隊戰袍，他也透露在去年底就收到國家隊徵...

經典賽／曾總注意到張弘稜因球速增加 找郭泓志訓練有成果

旅美投手張弘稜在上周進入中華隊集訓名單，讓他直言心情興奮又緊張，外界形容是「低調黑馬」，他聽了這樣的稱呼卻害羞了，「我不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。