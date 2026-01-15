經典賽／陳傑憲「有點裸露」接隊長 再戰中華隊有跟傷勢對話

2024年以隊長之姿帶領中華隊站上12強之巔後，陳傑憲再也脫不下台灣隊長頭銜，今天在經典賽中華隊開訓之日再度確認由他續任隊長，陳傑憲透露連任幕後故事，生動還原自己當下是以「有點裸露」的狀態出現。

中華隊今天在左營國訓中心展開集訓，開訓儀式上由隊長陳傑憲代表致詞，一併證實隊長仍是陳傑憲。

總教練曾豪駒笑說，「我還沒開口，他就說沒問題了，他自己應該知道啦！」他說陳傑憲一直都把團隊氛圍、向心力帶得很好，隊長沒有第二人選，也希望他繼續把好的東西維持下來。

陳傑憲口中的版本生動許多，他還原自己當時正在房間廁所大便，聽到有人按門鈴，探頭出來發現是總仔，「我說總仔歹勢，我在大便。他說這次一樣麻煩你，我說我知道、我知道。」陳傑憲形容自己是在一個很匆忙、很尷尬的狀態下連任隊長，後來曾總還傳來簡訊抱歉，「我說我也不好意思，用有點裸露的狀態出現。」

已在曾豪駒麾下第三次擔任隊長，陳傑憲知道自己的任務，就是把團隊氣氛帶起來，讓大家可以很開心、享受去面對比賽，「這次報到和12強滿像，滿熟悉彼此，一上巴士話匣子就打開了。」相比12強賽，不同的是經典賽有來自大聯盟的規定，旅美球員要到官辦行程才能加入團隊，陳傑憲也說這會是比較辛苦的地方，「但台灣人就是熱情，如果感受到熱情，自己也會被感染到，相信這不是問題。」

陳傑憲忙碌整年，自身也受到傷勢影響，仍義無反顧為國家隊征戰，陳傑憲對此則說：「我有好好跟我的傷勢對話。」他表示，要說痊癒當然不可能，但在可控範圍內，自己也很想趕快投入訓練，「可以控制的是自己心態，我知道我很想為國家隊付出，希望可以用健康的身體完成這次集訓，接下來進入春訓。」