經典賽／上屆跌跤學到一課 曾峻岳看悍將最大團想「全部都留下」

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
富邦悍將隊5人投入集訓為最大團。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊5人投入集訓為最大團。圖／富邦悍將隊提供

中華隊備戰世界棒球經典賽今天展開集訓，首批32人集訓名單亮牌，富邦悍將隊5人成為最大團，曾峻岳直到聽領隊陳昭如提起才發現，他笑說：「那就希望大家都能留下來（正選名單）。」

曾峻岳上屆經典賽以21歲之齡成為全隊最年輕選手，出賽2場，首戰面對巴拿馬隊時面對4人次沒拿到出局數，被敲2安打、2保送，留下0.0局投球，卻在最後一場面對古巴隊展現火速進化，儘管一登板又被連敲2安打，但他接下來連飆3K解危。

本屆從最稚齡國手晉升學長，曾峻岳卻是連忙說：「我叫他們不要叫我學長啊！我也算小的，也沒差多少，想說不要這樣叫。」自己身為在經典賽升級的過來人，曾峻岳分享經驗談，回想上次首戰核爆、次戰回穩，他也很有感觸，「剛來的時候都很興奮，但在興奮之餘，還是要把自己做好，因為過於興奮，表現會變得不一樣，會想要多做些什麼，反而會超出自己所準備的範圍。」

富邦悍將隊曾峻岳。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊曾峻岳。記者陳宛晶／攝影

曾峻岳強調，「所以就是把現在自己準備好的東西，在球場上發揮出來，不要越想表現好，反而表現越不好，這是我學到的一課，那一跤跌得很大。」

不同於上屆在台中洲際棒球場進行預賽，中華隊本屆從東京巨蛋客場展開賽程，曾峻岳淡淡說：「在哪打都一樣。」至於想對到的選手答案沒有意外，「大谷翔平！投手應該都這樣想。」

富邦悍將隊5人投入集訓為最大團。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊5人投入集訓為最大團。圖／富邦悍將隊提供

