經典賽／當兵不讀不接徵詢訊息 鄭浩均：中華隊以為我拒絕

中信兄弟隊本土王牌鄭浩均參與中華隊集訓，有機會首度在一級賽事穿上國家隊戰袍，回想收到通知過程卻有點搞笑，他因當時正服12天補充兵役，手機沒開，「沒人聯絡得到我，中華隊一直以為我拒絕。」

鄭浩均還不曾參與過一級賽事，前一次披上國家隊戰袍為2023年杭州亞運，該年10月因右肘韌帶撕裂進行TJ手術，2024年成為空白賽季，去年復出受到嚴格的出賽控管，最終出賽11場皆為先發，合計54.1局，取得5勝1敗、防禦率1.49佳績。

被問到何時收到中華隊徵詢，鄭浩均暴露幕後故事，「我剛好入伍當兵，手機沒有開機，沒人聯絡得到我，中華隊一直以為我拒絕，因為我都沒接電話、整個人消失。」直到後來接到經紀人聯繫，「我請經紀人轉告聯盟，打給營長聯絡我，接到電話就是要我選背號，才知道有選到我。」至於接到這通電話的反應，他笑答：「馬上選背號！沒有猶豫！」

生涯首度挑戰一級賽事，鄭浩均說：「很多人會說，國家隊球衣有著重量，我比較不想被這種框架限制度，短期比賽，把自己能做的做好，結果怎樣就是看老天怎麼安排。」聊到想對到的選手，他的答案不意外，「如果可以對到Ohtani（大谷翔平）也是滿不錯，很想知道自己距離這些球員有多遠。」

鄭浩均也透露，自己休賽季的準備還是以中職賽季為主，「要打中華隊這件事，不是我想打就能打到，就看有沒有緣分和大家一起共事。」儘管去年剛從重大傷勢中復出，但他指出，傷勢的考量會以防護團隊評估為主，「我自己是很樂意參加國家隊。」