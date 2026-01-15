影／中華隊備戰世界棒球經典賽開訓 陳傑憲續任隊長

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
中華隊備戰世界棒球經典賽今天在左營國訓中心正式啟動集訓，現場也公布球員名單，吸引約百位記者到場採訪，團隊在開訓儀式上喊出目標「前進邁阿密」，希望再為台灣奪回冠軍寶座。

體育部長李洋出席開訓儀式時表示，經典賽是體育部成立後第一個一級賽事，因此非常重視，把最好資源給國家隊，不論結果如何，希望能在這次經典賽展現國家隊的運動精神。陳傑憲再次出任隊長，他在致詞時表示，從昨天報到到現在，看到這麼多媒體，感受到大家的重視，我們選手能做的就是專心備戰、保持身體健康，為國家拿出最好成績。

