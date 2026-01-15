經典賽／曾總注意到張弘稜因球速增加 找郭泓志訓練有成果

旅美投手張弘稜在上周進入中華隊集訓名單，讓他直言心情興奮又緊張，外界形容是「低調黑馬」，他聽了這樣的稱呼卻害羞了，「我不知道欸…」。

效力海盜隊的24歲右投張弘稜2022年展開旅美生涯，去年在高階1A出賽25場（24場先發），合計106.1局，取得5勝7敗、防禦率4.82，有97次三振、26次保送。

在原先外流的集訓名單中，並無他的名字，但他在上周接到通知，驚喜加入國家隊集訓，張弘稜還不曾披上國家隊戰袍，將在此次經典賽集訓挑戰書寫生涯第一次。

儘管投入經典賽代表提早開機，而他又是臨時接到通知，但張弘稜說自己在休賽季就有設定想打經典賽的想法，「所以有把自己準備好，等國家需要我時，可以為國家盡一份心力。」

總教練曾豪駒透露納入張弘稜的原因，「他一直以來都是我們觀察對象，小聯盟表現都有看到，去年球速進步很多，還沒有在國際賽看過他表現，希望這次集訓就近觀察，再做最後評估。」張弘稜則透露，前年最快球速94、95哩左右，休賽季和林振瑋一起到郭泓志的訓練中心，台中、台南通勤，辛苦有成果，去年球速提升到98哩。