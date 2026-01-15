快訊

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

週刊文春：統一教會稱高市當總裁是「天意」！3200頁黑檔揭自民黨內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／曾總注意到張弘稜因球速增加 找郭泓志訓練有成果

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
效力海盜隊的旅美投手張弘稜。記者陳宛晶／攝影
效力海盜隊的旅美投手張弘稜。記者陳宛晶／攝影

旅美投手張弘稜在上周進入中華隊集訓名單，讓他直言心情興奮又緊張，外界形容是「低調黑馬」，他聽了這樣的稱呼卻害羞了，「我不知道欸…」。

效力海盜隊的24歲右投張弘稜2022年展開旅美生涯，去年在高階1A出賽25場（24場先發），合計106.1局，取得5勝7敗、防禦率4.82，有97次三振、26次保送。

在原先外流的集訓名單中，並無他的名字，但他在上周接到通知，驚喜加入國家隊集訓，張弘稜還不曾披上國家隊戰袍，將在此次經典賽集訓挑戰書寫生涯第一次。

儘管投入經典賽代表提早開機，而他又是臨時接到通知，但張弘稜說自己在休賽季就有設定想打經典賽的想法，「所以有把自己準備好，等國家需要我時，可以為國家盡一份心力。」

總教練曾豪駒透露納入張弘稜的原因，「他一直以來都是我們觀察對象，小聯盟表現都有看到，去年球速進步很多，還沒有在國際賽看過他表現，希望這次集訓就近觀察，再做最後評估。」張弘稜則透露，前年最快球速94、95哩左右，休賽季和林振瑋一起到郭泓志的訓練中心，台中、台南通勤，辛苦有成果，去年球速提升到98哩。

經典賽 WBC中華隊 張弘稜 曾豪駒 林振瑋 郭泓志

延伸閱讀

經典賽／兩大混血戰力 曾總：龍仔、費仔預計228加入球隊

經典賽／中華隊還有神秘成員 曾總證實陳冠宇即將報到

經典賽／鄧愷威證實辭退中華隊！理解球迷可能會有失望

棒球／備戰經典賽集訓前空檔 曾豪駒不忘回饋基層棒球

相關新聞

經典賽／正式公布首批32人集訓名單！ 悍將5人最大團

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在左營國訓中心正式啟動集訓，首批參與以中職入選球員為主，共31人報到、公布32人名單，以富...

經典賽／中華隊還有神秘成員 曾總證實陳冠宇即將報到

中華隊經典賽開訓儀式31位選手報到，還有一位資深戰力即將投入，總教練曾豪駒證實，陳冠宇願意再次披上國家隊戰袍，將在過幾天...

經典賽／兩大混血戰力 曾總：龍仔、費仔預計228加入球隊

中華隊今年參戰世界棒球經典賽，能否首度獲得台裔美籍戰力助拳？總教練曾豪駒透露，龍恩（Jonathon Long）、費爾柴...

經典賽／過去兩年沒少哭過 鄭宗哲談DFA沒藉口「事實就是沒打好」

旅美生涯動盪之際，鄭宗哲投入世界棒球經典賽中華隊集訓，談到短期內兩次指定讓渡經驗，鄭宗哲坦言遭到海盜隊DFA時確實有點難...

經典賽／穿國家隊戰袍是很大honor 林家正不排除中職可能性

2024年世界12強棒球賽化身心靈捕手的林家正，將在今年世界棒球經典賽再度披上國家隊戰袍，他也透露在去年底就收到國家隊徵...

經典賽／曾總注意到張弘稜因球速增加 找郭泓志訓練有成果

旅美投手張弘稜在上周進入中華隊集訓名單，讓他直言心情興奮又緊張，外界形容是「低調黑馬」，他聽了這樣的稱呼卻害羞了，「我不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。